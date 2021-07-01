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Кузьминов ушел с поста ректора ВШЭ по решению ученого совета

  /   Обновлено: 01 июля 2021 17:15
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Общество
Кузьминов ушел с поста ректора ВШЭ по решению ученого совета
Федеральное агентство новостей  /  Борис Гришин

Москва, 1 июля. Ярослав Кузьминов, который занимал должность ректора Высшей школы экономики (ВШЭ), покинул свой пост.

Кузьминова избрали новым научным руководителем ВШЭ. Ученый совет НИУ ВШЭ рассмотрел заявление Евгения Ясина об освобождении поста научного руководителя вуза. В ходе тайного голосования на должность избрали Ярослава Кузьминова, который заявил, что покидает пост ректора.

Эксперты ВШЭ ранее объяснили, как маркировка антисептических средств и дезинфекторов повлияет на российский рынок. Инициатива позволит пополнить бюджет и нарастить объем легальной продукции.

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