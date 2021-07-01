Журова назвала «двойными стандартами» новые запреты для россиян на Олимпиаде в Токио

Москва, 1 июля. Депутат Государственной думы и бывшая чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова прокомментировала новый запрет для россиян на Олимпийских играх в Токио.

Синхронисткам, входящим в состав сборной России, запретили надевать купальники с изображением медведя. В преддверии Олимпийских игр в Токио спортсменкам срочно придется менять костюмы из-за санкций в отношении российской делегации.

Журова считает такое решение комитета излишним, особенно после того, как сборной Украине по футболу разрешили выступать в форме, на которой четко считывается политический контекст. Депутат предположила, что следующий этапом должен последовать запрет на использование русской речи во время соревнований.

«Это все перебор, разумеется. Сборной Украины разрешили выступать в той самой форме, которую столько обсуждали на Евро, а нам с медведем на купальнике нельзя. Кто скажет, что это не двойные стандарты — я просто улыбнусь им в лицо», — рассказала бывшая спортсменка в интервью РИА Новости.

Конфликт из-за формы сборной Украины начался еще до официального открытия Евро-2020. Известный политолог Владимир Корнилов в интервью ФАН рассказал, что подобный прецедент на крупных соревнованиях открывает «ящик Пандоры».