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Журова назвала «двойными стандартами» новые запреты для россиян на Олимпиаде в Токио

  /   Обновлено: 01 июля 2021 17:07
Спорт
Журова назвала «двойными стандартами» новые запреты для россиян на Олимпиаде в Токио
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Ведяшкин

Москва, 1 июля. Депутат Государственной думы и бывшая чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова прокомментировала новый запрет для россиян на Олимпийских играх в Токио.

Синхронисткам, входящим в состав сборной России, запретили надевать купальники с изображением медведя. В преддверии Олимпийских игр в Токио спортсменкам срочно придется менять костюмы из-за санкций в отношении российской делегации.

Журова считает такое решение комитета излишним, особенно после того, как сборной Украине по футболу разрешили выступать в форме, на которой четко считывается политический контекст. Депутат предположила, что следующий этапом должен последовать запрет на использование русской речи во время соревнований.

«Это все перебор, разумеется. Сборной Украины разрешили выступать в той самой форме, которую столько обсуждали на Евро, а нам с медведем на купальнике нельзя. Кто скажет, что это не двойные стандарты — я просто улыбнусь им в лицо», — рассказала бывшая спортсменка в интервью РИА Новости.

Конфликт из-за формы сборной Украины начался еще до официального открытия Евро-2020. Известный политолог Владимир Корнилов в интервью ФАН рассказал, что подобный прецедент на крупных соревнованиях открывает «ящик Пандоры».

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