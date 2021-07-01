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Администрация Байдена закрывает часть лагерей для детей-мигрантов
Весь мир
Администрация Байдена закрывает часть лагерей для детей-мигрантов
Global Look Press  /  Stringer / dpa

Вашингтон, 1 июля. Администрация Джо Байдена закроет шесть экстренных центров для размещения детей-мигрантов. Об этом сообщило Министерство здравоохранения и социальных служб США (HHS).

Сообщается, что шесть центров временного размещения, расположенных в Техасе, вблизи мексиканской границы, будут закрыты до 2 августа. Запланированное закрытие объектов связано как с сокращением количества детей, пересекающих границу Штатов без сопровождения взрослых, так и с усилиями властей по ускорению передачи несовершеннолетних членам их семей, находящимся на территории США.

По сообщению Министерства, по состоянию на конец июня в профильных учреждениях HHS содержалось 14,4 тыс. несовершеннолетних, в то время как в начале мая их было более 22 тысяч. За это время более 8 тысяч детей удалось разместить в социальных центрах и приемных семьях.

Размещение несовершеннолетних во временных центрах было вынужденной мерой, принятой из-за небывалого наплыва нелегалов из стран Центральной Америки, попадавших в США через границу с Мексикой. Ситуацию усугубил закон, не позволяющий депортировать несовершеннолетних мигрантов, находящихся на территории Штатов без сопровождения взрослых.

Администрация Байдена закрывает часть лагерей для детей-мигрантов
Global Look Press  / Stringer / dpa

Условия содержания во временных центрах размещения подвергались резкой критике как со стороны общественных организаций, так и со стороны политиков. Сами несовершеннолетние обитатели таких лагерей рассказывали об ужасающих условиях жизни. Они жаловались на нехватку воды, еды, а также о неудовлетворительных санитарных условиях.

Администрация Байдена подвергается резкой критике за ситуацию, сложившуюся на мексиканской границе. Бывший президент Дональд Трамп назвал происходящее миграционным кризисом, обвинив в нем действующую администрацию Белого дома, которая отменила ряд решений, направленных на сдерживание миграционных потоков.

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мигранты сша
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