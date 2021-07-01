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Украина приняла закон о «коренных народах» без внесения русских

  /   Обновлено: 01 июля 2021 17:16
Политика
Украина приняла закон о «коренных народах» без внесения русских
wikipedia.org  /  CC BY-SA 4.0

Киев, 1 июля. Депутаты Верховной рады Украины проголосовали за принятие закона о «коренных народах», в перечень которых не было включено русское население.

Закон был инициирован президентом Украины Владимиром Зеленским. За принятие высказалось 325 депутатов, до этого документ был утвержден в первом чтении 331 голосом. Согласно закону, под понятие «коренные народы» подпадает этническая общность на территории страны, владеющая самобытным языком и культурой. Также условиями являются необходимость осознания себя коренным народом и отсутствие собственного государства за пределами Украины.

В документе отдельно прописаны как коренные те народности, которые сформировались на территории Крыма: крымские татары, караимы и крымчаки. Русское население не попало в список.

Президент России Владимир Путин накануне высказался по поводу исключения русских из списка коренных народов Украины. Он назвал подобное решение Киева возмутительным и пообещал написать статью на соответствующую тему.

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