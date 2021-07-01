Захарова заявила об отсутствии реакции Евросоюза на украинский неонацизм

Москва, 1 июля. Россия ожидает реакции официальных властей всех европейских государств на рост неонацизма на Украине. Об этом заявила пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства отметила, что во Франции и странах Запада предпочитают игнорировать неонацизм и антисемитизм на Украине. По ее словам, украинцы испытали ужасы фашизма с другими народами СССР и внесли огромный вклад в победу над гитлеровским оружием.

В ходе брифинга Захарова оценила претензии Чехии к России в связи со взрывами во Врбетице. Пресс-секретарь МИД назвала требования Праги абсурдом и фантасмагорией.