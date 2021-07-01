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Захарова заявила об отсутствии границ у антироссийских стремлений Польши

  /   Обновлено: 01 июля 2021 17:07
Политика
Захарова заявила об отсутствии границ у антироссийских стремлений Польши
Пресс-служба департамента информации и печати МИД России

Москва, 1 июля. Антироссийские устремления польских властей в последние годы только набирают обороты, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, в последнее время антироссийские устремления Варшавы в различных сферах в принципе не знают границ. Соответствующее заявление Захарова сделала на брифинге.

«Наблюдаем на примере польского института национальной памяти постепенную эволюцию от собственного беспамятства через русофобию и исторические фальсификации к частичному оправданию человеконенавистнического фашизма», — подчеркнула она.

Ранее официальный представитель российского внешнеполитического ведомства рассказала, что претензии Чехии к России в связи со взрывами во Врбетице являются абсурдом. По ее словам, требования Праги выплатить компенсацию сравнимы с фантасмагорией.

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Все новости / Политика / Захарова заявила об отсутствии границ у антироссийских стремлений Польши
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