Захарова заявила об отсутствии границ у антироссийских стремлений Польши

Москва, 1 июля. Антироссийские устремления польских властей в последние годы только набирают обороты, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, в последнее время антироссийские устремления Варшавы в различных сферах в принципе не знают границ. Соответствующее заявление Захарова сделала на брифинге.

«Наблюдаем на примере польского института национальной памяти постепенную эволюцию от собственного беспамятства через русофобию и исторические фальсификации к частичному оправданию человеконенавистнического фашизма», — подчеркнула она.

Ранее официальный представитель российского внешнеполитического ведомства рассказала, что претензии Чехии к России в связи со взрывами во Врбетице являются абсурдом. По ее словам, требования Праги выплатить компенсацию сравнимы с фантасмагорией.