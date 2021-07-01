Политологи объяснили смысл «ручного управления» на прямой линии Путина

Ежегодное проведение прямых линий с Владимиром Путиным решает сразу несколько задач общегосударственного значения. Такую точку зрения в интервью ФАН выразили опрошенные эксперты по итогам состоявшегося 30 июня общения президента России с гражданами.

За 3 часа 42 минуты глава государства ответил всего на 68 вопроса из более чем двух миллионов поступивших, однако подчеркнул, что ни одно из полученных обращений не останется без внимания. Ряд озвученных жителями страны в прямом эфире проблем были решены буквально в течение 1-2 часов после их упоминания в прямом эфире, а в некоторых случаях обратная связь от региональных властей последовала еще до завершения трансляции.

При этом, по словам авторов обращений, многие поднятые вопросы не решались до этого годами. Вот почему в социальных сетях и Telegram-каналах прямая линия вызвала большое количество вопросов об эффективности управленцев на местах, которые доводят элементарные вопросы жилищно-коммунального, городского хозяйства и других сфер до необходимости их разрешения первым лицом государства.

Global Look Press / Kremlin Pool

«Импульс для политических решений»

Профессор кафедры государственного и муниципального управления Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Леонид Жигун в интервью ФАН обозначил как минимум две задачи, которые решает президент во время прямого общения с населением.

«С точки зрения государственного строительства и совершенствования управления, Путин напрямую выявляет, где есть слабые места в системе управления. Он, конечно, не стремится к тому, чтобы закрыть все прорехи и броситься лично устранять проблемы. Ему необходимо выявить слабые места, после чего он проводит работу с правительством, дает соответствующие указания», — пояснил Леонид Жигун.

Профессор пояснил, что кроме организационно-управленческой составляющей, ежегодное проведение прямой линии имеет и политический аспект.

«Безусловно, глава государства решает и политические вопросы, общаясь с людьми напрямую. Носителем всей власти является народ. И, общаясь с этим носителем, Путин получает импульс для формирования своих политических решений», — добавил собеседник ФАН.

Доктор исторических наук, главный научный сотрудник Центра изучения новейшей истории России и политологии РАН Рудольф Пихоя отметил в ежегодном проведении прямых линий с обсуждением в прямом эфире дань тысячелетней традиции управления Российским государством.

«Царь — хороший, бояре — плохие, тут добавить нечего. Не убежден, что стоит поддерживать это. Но то, что такая многолетняя традиция существует, — факт», — заявил он ФАН.

Global Look Press / Kremlin Pool

«Винтаж не стоит путать с антиквариатом»

Директор Института развития парламентаризма Алексей Чадаев выразил мнение, что 18-я по счету прямая линия с президентом в 2021 году выглядит «винтажно», в отличие от первых мероприятий такого формата, которые были по-настоящему прорывными для своего времени.

«Винтаж от антиквариата отличается тем, что антиквариат уже не используется, а винтаж еще используется по прямому назначению, но выглядит при этом старомодно и стоит дорого», — пояснил свой эпитет Чадаев.

Он отметил, что некорректно в этом случае обвинять в бесполезности управленцев на местах, вынуждающих президента заниматься «ручным управлением» всей страной до самых глубинок.

«Не то чтобы нельзя было водопровод у Марь Иванны в Верхней Пыжме починить без президента. Но это ритуал. Не абы кто, а сам президент лично озаботился состоянием водопровода у Марь Иванны и сам, лично, его починил — это большое дело, — пояснил Чадаев. — Тем самым посылается сигнал обществу, что президент в курсе всего, что происходит. Президент занимается всем, у него руки дойдут до всего — вы только ждите. Это не совсем управленческая история, это история, скорее, ритуально-религиозная».

Он отметил, что решение таких «мелких», на первый взгляд, проблем помогает создать дополнительный фокус на внутренней политике.

«А то все же бухтят, что он (Владимир Путин. — Прим. ФАН) что-то много занимается Америкой, Сирией, Украиной, а как же наша Пыжма. А вот — Пыжма. Вот президент держит руку на пульсе, не забыл», — добавил глава Института развития парламентаризма.

Global Look Press / Kremlin Pool

Эксперт отметил, что такой формат ежегодного общения нацелен не только на население, но и на представителей региональной власти, помогая им быть в тонусе, даже если территориально они находятся далеко от Центра.

«Каждый управленец знает, что если он будет что-то недорабатывать, то у гражданина на его территории есть опция «обратиться на прямую линию». И тогда он получит по голове не от трудящихся, которые ему никто, а от своего начальника, который для них царь и бог. Демонстративное давание по голове бюрократии среднего звена за поломавшийся водопровод в Пыжме — это еще и способ держать ее перманентно в тонусе. Понимать, что если они вдруг что, им прилетит не снизу, а сверху», — резюмировал Алексей Чадаев.

Прямая линия с Владимиром Путиным в 2021 году состоялась без зрителей в студии. Все желающие могли направить свои обращения через специальное приложение или СМС, а также позвонив в центр обработки.

Глава государства в ходе общения с гражданами ответил на вопросы о вакцинации от коронавирусной инфекции и возможного локдауна, проблемах роста цен, социальных выплатах, льготной ипотеке и многих других.

По большинству из озвученных жителями страны жалоб обратная связь последовала в тот же день. Например, в течение нескольких часов после обращения жителей Пензенской области по поводу плохого качества воды в их квартирах региональная прокуратура организовала проверку.

В самый разгар прямой линии появилось сообщение Следственного управления СК РФ по Омской области, которое инициировало проверку по обращению жителя Омска к президенту РФ о лишении его звания «Ветеран труда» и связанных с этим доплат. За полтора часа до окончания трансляции стало известно о том, что губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин уже разбирается в ситуации с выплатами пособий местной жительнице, о которой она рассказала президенту.