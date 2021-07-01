В Госдуме рассказали, почему работающим пенсионерам не проиндексировали выплаты

Москва, 1 июля. Председатель комитета по социальной политике Государственной думы Российской Федерации Ярослав Нилов обсудил вопрос индексации пенсий работающим гражданам.

Депутат принимал участие в пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» 1 июля. Ведущий поинтересовался у Нилова, почему в России до сих пор не решили вопрос индексации выплат пенсионерам, которые продолжают работать.

«Госдума не поддержала ряд инициатив», — объяснил председатель комитета.

Как выяснилось из слов участника мероприятия, изначально индексацию предлагали провести для всех работающих пенсионеров. Затем инициативу хотели применить к трудящимся инвалидам, отметил Нилов. Также в ГД озаботились поиском финансирования этих идей. Депутат выразил надежду, что вопрос индексации решится до следующего года.

Данную возможность ранее оценил первый зампред комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский. Российским властям необходимо расставлять приоритеты на фоне текущих бюджетных ограничений, уверен сенатор.