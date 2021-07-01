Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 июля 18:00
18:00
Весь мир
Донбасс сегодня: Донецк под огнем тяжелой артиллерии, беспилотник ОБСЕ рухнул в тылу ВСУ
18:00
Весь мир
«ФАН повсюду»: Трамп проводит митинг в Огайо, а демократы могут потерять Нью-Йорк
18:00
Происшествия
ФАН выяснил новые подробности аварии с вертолетом Robinson в Крыму
17:59
Политика
Раскрыта причина истерики Ходорковского: он не получит денег за протесты в России
17:58
Происшествия
Эколог объяснила, как наводнения в Керчи и Ялте повлияли на природу Крыма
17:58
Африка
Сомалийцы празднуют 61 годовщину независимости страны
17:56
Политика
Цеков одной фразой объяснил стремление НАТО устраивать провокации у границ РФ
17:54
Происшествия
Прокуратура начала проверку после столкновения яхты и катамарана на Малой Неве
17:54
Экономика
Рязанский оценил июльские нововведения для пенсионеров в России
17:53
Происшествия
Ситуация после наводнения в Амурской области начала стабилизироваться
Все новости

В Госдуме рассказали, почему работающим пенсионерам не проиндексировали выплаты

  /   Обновлено: 01 июля 2021 17:27
Экономика
В Госдуме рассказали, почему работающим пенсионерам не проиндексировали выплаты
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 1 июля. Председатель комитета по социальной политике Государственной думы Российской Федерации Ярослав Нилов обсудил вопрос индексации пенсий работающим гражданам.

Депутат принимал участие в пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» 1 июля. Ведущий поинтересовался у Нилова, почему в России до сих пор не решили вопрос индексации выплат пенсионерам, которые продолжают работать.

«Госдума не поддержала ряд инициатив», — объяснил председатель комитета.

Как выяснилось из слов участника мероприятия, изначально индексацию предлагали провести для всех работающих пенсионеров. Затем инициативу хотели применить к трудящимся инвалидам, отметил Нилов. Также в ГД озаботились поиском финансирования этих идей. Депутат выразил надежду, что вопрос индексации решится до следующего года.

Данную возможность ранее оценил первый зампред комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский. Российским властям необходимо расставлять приоритеты на фоне текущих бюджетных ограничений, уверен сенатор.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / В Госдуме рассказали, почему работающим пенсионерам не проиндексировали выплаты
индексация пенсий госдума пенсия нилов индексация работающие пенсионеры
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru