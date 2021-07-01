Звезды «Властелина колец» рассказали о вырезанной из трилогии сцене

Лос-Анджелес, 1 июля. Британские актеры Доминик Монаган и Билли Бойд рассказали о сцене, которая едва не вошла в кинотрилогию «Властелин колец» в качестве шутки.

Звезды фентези-трилогии режиссера Питера Джексона стали гостями в новом эпизоде ток-шоу Стивена Кольбера. Актеры обсудили предстоящий сериал во вселенной «Властелина колец» и заступились за идею создателей включить в проект сцены с обнажением.

Артисты признались, что в одном из оригинальных фильмов едва не появился такой откровенный эпизод с участием героев Пиппина и Мерри. Билли Бойд вспомнил, что автор сцены Филиппа Бойенс задумывала ее как шутку, но впоследствии идею вырезали из сценария.

«Она сказала: «О, это новая сцена, которую мы снимаем на следующей неделе, с Энтами <...> Когда Мерри и Пиппин забираются на Древоборода, он пугается и трясет своими ветвями, отчего вы, ребята, падаете. И когда вы ударяетесь обо все ветви на пути вниз, к тому времени, когда вы падаете на землю, вы уже голые. И Мерри поворачивается к Пиппину и говорит: «Холодно, не правда ли?». На что Пиппин отвечает: «Обними меня, Мерри»», — поделился актер.

Звезды также отметили, что в трилогии Джона Толкина герои периодически оставались без одежды. Поэтому появление обнаженных сцен в сериале от студии Amazon Prime нельзя считать нарушением канона.

Помимо будущего стриминг-шоу, студия Warner Bros. и New Line запустили в разработку аниме во вселенной «Властелина колец». Релиз картины запланирован в кинотеатрах.