Пекин, 1 июля. Попытка ВВС США надавить на Россию над Охотским морем закончилась для американских пилотов конфузом, пишут китайские аналитики.

США нередко пользуются своей военной мощью с целью надавить на оппонентов — Россию и Китай. Пентагон направляет корабли и самолеты на минимальное расстояние к границам других стран с целью спровоцировать на ответную реакцию. Но недавний случай над Охотским морем закончился для Вашингтона провалом, пишет «ПолитРоссия» со ссылкой на военных обозревателей китайского издания Sohu.

Некоторое время назад вблизи российских границ был замечен самолет-разведчик ВВС США RC-135. Россия быстро и жестко ответила на этот вызов, заметили авторы материала. В воздух был оперативно поднят истребитель Су-30СМ.

«Американцы были сильно напуганы, а пилота самолета-разведчика бросило в холодный пот. В итоге боевая единица ВВС США вменила курс и направилась на свою базу», — подчеркнули эксперты.

Пилоты ВВС США могли испугаться российского «боевого скальпеля», предположили в Sohu. В 80-е годы пилот советского Су-27 задел крылом американский самолет. Фюзеляж нарушителя был разрезан словно скальпелем. На Западе до сих пор опасаются повторения подобного маневра со стороны российских летчиков.

Истребители ВВС Великобритании F-35B ранее предпочли улететь как можно дальше от российских МиГ-31К над Средиземным морем. Они вооружены гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», которые невозможно перехватить. Их неуязвимость вызывает тревогу в США, пишет сайт 360tv.ru.