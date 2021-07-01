В Белгороде задержали украинских неонацистов. События дня

Москва продолжит помогать Минску в условиях санкций

Москва продолжит оказывать помощь Минску в условиях санкционного давления. Об этом президент Владимир Путин заявил в ходе пленарного заседания Форума регионов России и Белоруссии, который состоялся в формате видеоконференции.

«Мы продолжим оказывать всестороннюю помощь братскому белорусскому народу в нынешней, не самой простой внутриполитической обстановке в Белоруссии, в условиях непрекращающегося политического и санкционного давления, упорных попыток извне раскачать ситуацию», — подчеркнул Владимир Путин.

Белорусский лидер Александр Лукашенко назвал введенные в отношении республики санкции Евросоюза «бесцеремонными попытками устранить экономических конкурентов». Глава республики подчеркнул, что Москва и Минск способны «выдержать» санкционный прессинг, кроме того, использовать это время для наращивания экономического сотрудничества.