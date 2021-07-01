В Белгороде задержали украинских неонацистов. События дня

Москва продолжит помогать Минску в условиях санкций
Москва продолжит оказывать помощь Минску в условиях санкционного давления. Об этом президент Владимир Путин заявил в ходе пленарного заседания Форума регионов России и Белоруссии, который состоялся в формате видеоконференции.
«Мы продолжим оказывать всестороннюю помощь братскому белорусскому народу в нынешней, не самой простой внутриполитической обстановке в Белоруссии, в условиях непрекращающегося политического и санкционного давления, упорных попыток извне раскачать ситуацию», — подчеркнул Владимир Путин.
Белорусский лидер Александр Лукашенко назвал введенные в отношении республики санкции Евросоюза «бесцеремонными попытками устранить экономических конкурентов». Глава республики подчеркнул, что Москва и Минск способны «выдержать» санкционный прессинг, кроме того, использовать это время для наращивания экономического сотрудничества.
В Белгороде задержали украинских неонацистов
РУФСБ России по Архангельской области /
В Белгороде задержаны семь сторонников украинской экстремистской организации «М.К.У.». По информации ФСБ России, все они причастны к пропаганде неонацизма и массовых убийств, провоцированию межнациональных конфликтов, совершению насильственных преступлений. По данным силовиков, неонацисты планировали вооруженные нападения на сотрудников правоохранительных органов и гражданских лиц. При этом в ходе обысков у банды были изъяты холодное оружие, а также экстремистские материалы. Обнаружена и переписка с обсуждением готовящихся акций. Также была найдена нарколаборатория. Возбуждены уголовные дела по ряду статей.
Российскую сборную на Олимпиаде сопровождает священник
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Главный духовник олимпийской сборной России протоиерей Андрей Алексеев отправится на летнюю Олимпиаду в Токио вместе с нашими спортсменами. Об этом сообщил председатель патриаршей комиссии по вопросам физкультуры и спорта митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан (Баданин). Отец Андрей будет единственным сопровождающим команду священником Русской православной церкви из-за связанных с пандемией коронавируса ограничений. По вине ковида Олимпийские игры в Токио пришлось перенести на год. Соревнования состоятся с 23 июля по 8 августа без участия иностранных болельщиков. Накануне в храме Христа Спасителя в Москве прошел молебен об успехе сборной России на Олимпийских играх в японской столице.