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К борьбе за жизнь певицы МакSим привлекли лучших врачей

  /   Обновлено: 01 июля 2021 16:56
Общество
К борьбе за жизнь певицы МакSим привлекли лучших врачей
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov

Москва, 1 июля. Источник ФАН раскрыл подробности лечения певицы Марины Максимовой, которая известна слушателям как МакSим. Для борьбы за жизнь исполнительницы привлечены лучшие врачи.

По информации Федерального агентства новостей, звезда все еще находится в медикаментозной коме. Ее состояние на данный момент оценивают как стабильно тяжелое.

Знакомый с ситуацией собеседник ФАН рассказал, что рядом с МакSим находятся лучшие врачи. Подробности лечения не раскрываются. Однако состояние певицы пока не улучшается, положительной динамики нет, заключил собеседник.

Впервые о своем состоянии популярная певица сама рассказала поклонникам на странице в Instagram. При госпитализации у звезды диагностировали 40% поражение легких и пневмонию. Спустя несколько дней ее состояние стало ухудшаться, и врачи приняли решение ввести ее в искусственную кому. Спустя почти две недели лечения состояние МакSим оценивается как тяжелое, но стабильное.

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макsим максимова коронавирус
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