Тульский нудист задержан за прогулку голышом в центре города

Тула, 1 июля. Абсолютно голый мужчина напугал жителей Тулы. Он бродил по центральным улицам города, не стесняясь своего вида.

Бородатого и непричесанного человека без одежды видели многие горожане. Мужчина вел себя абсолютно спокойно, будто такая прогулка для него в порядке вещей. Тем не менее его появление на улице нарушило общественный порядок.

«Сотрудники полиции с помощью системы видеонаблюдения «Безопасный город» выяснили маршрут передвижения мужчины. Затем полицейские установили его местонахождение и доставили в подразделение органов внутренних дел для разбирательства», — сообщил ФАН заместитель начальника пресс-службы УМВД России по Тульской области Сергей Сергейчев.

Мужчина так и не смог пояснить, почему он вышел на прогулку обнаженным. На 42-летнего любителя появляться на улице без одежды составлен административный протокол за мелкое хулиганство.

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