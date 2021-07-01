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Главой правительства Алжира стал министр финансов
Весь мир
Главой правительства Алжира стал министр финансов
Prt Scr youtube.com  /  Radio Algérienne

Алжир, 1 июля. Министр финансов Айман Бенабдеррахман возглавил кабмин страны. Об этом сообщила администрация президента североафриканской республики.

«Айман Бенабдеррахман назначен премьер-министром. Ему поручено провести консультации с политическими партиями и гражданским обществом с целью скорейшего формирования правительства», — говорится в заявлении ведомства.

Глава государства Абдельмаджид Теббун на встрече с новоиспеченным премьером призвал как можно скорее представить кабмин, а также обратить внимание на проблемы в экономике и обществе.

Кадровая перестановка произошла после досрочных парламентских выборов 12 июня. Решение назначить главой правительства чиновника, отвечающего за финансы страны, связывают с тем, что Алжир стремится преодолеть глубокий социально-экономический кризис.

60-летний Бенабдеррахман пришел на смену Абдельазизу Джараду, который занимал этот пост с конца 2019 года. На прошлой неделе он подал прошение об отставке своего правительства.

Кабмин Джарада не смог справиться с трудностями в государстве. Четвертая по величине экономика Африки сильно зависит от нефтяных поступлений, которые резко упали из-за глобального спада. По данным Всемирного банка, безработица в республике составляет более 12%.

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