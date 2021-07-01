Снимая очередной волосок с одежды, едва ли не каждый задумывается: а все ли в порядке? Залысины у мужчин и слишком выраженный пробор у женщин одинаково беспокоит и тех, и других. Женщин, конечно, гораздо больше. Ведь мужчина в крайнем случае может побрить голову, а у женщин такой опции нет. Корректный медицинский термин для облысения ― алопеция. Причины ее могут быть самые разные. Почему мы сталкиваемся с подобной проблемой и какой шампунь против облысения выбрать ― рассмотрим в этой статье.

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Падают и падают ― нормально ли это?

Ежедневное выпадение волос в небольших количествах ― нормальное явление. Так обновляется волосяной покров. То же происходит с ресницами и бровями. Поэтому ни в коем случае не надо паниковать из-за одного-двух волосков, оставшихся на расческе. Как отличить облысение от естественного обновления?

После мытья головы в руках остается много волосков;

Большое количество волосков на расческе;

Постоянные зуд и шелушение кожи головы;

На голове появляются «островки» лысины;

Выпадают брови и ресницы.

Причины облысения

В зависимости от причин, которые приводят к облысению, различают несколько видов алопеции. Наиболее редко встречающийся тип облысения, но и самый серьезный ― рубцовая алопеция. В этом случае речь идет о необратимом разрушении волосяного фолликула. Вместо него появляется соединительная (рубцовая) ткань. Причиной рубцовой алопеции могут быть различные травмы, ожоги либо инфекции. В этом случае лечить нужно именно ее, а не останавливать облысение.

При рубцовом типе самый эффективный способ ― хирургический. Нужно либо провести пересадку волосяных фолликулов, либо удалить очаги облысения, если их размер позволяет это сделать.

Остальные виды алопеции составляют почти 90% всех случаев облысения. Наиболее распространенным типом является андрогенетическая алопеция. Встречается чаще всего у мужчин, но бывает также и у женщин. Происходит постепенное истончение и незаметное выпадение волоса так, что у мужчин мало-помалу лысеет лобная и теменная части головы, а у женщин ― область пробора. Это связано с генетической предрасположенностью, а также с работой гормонов.

Для борьбы с этим типом алопеции медицина предлагает два способа: лекарственная терапия и пересадка собственных волос. Всего два препарата прошли все необходимые сертификации и доказали свою эффективность. Что касается трансплантации, то это хирургическое вмешательство, при котором врач пересаживает волосяные фолликулы с боковых частей головы и затылка в зону облысения. Волосяной покров восстанавливается и сохраняется на долгие годы. Трансплантацию проводят двумя способами:

Follicular Unit Extraction (экстракция фолликулярных объединений) — микрохирургическим путем полученные трансплантаты пересаживают на зону облысения. Такая операция длится несколько часов и возможна, только если зона облысения относительно небольшая;

Операционный или strip-метод ― по сути, трансплантация кожи с волосяными фолликулами. Этот метод подойдет, если зона облысения достаточно большая. Он предполагает менее продолжительную операцию, быстрое восстановление и хороший эффект.

Отметим, что не всем желающим в итоге показана такая операция. Кроме того, есть случаи, когда длительный эффект меньше, чем предполагалось. Разумеется, детально проконсультировать и дать свои рекомендации должен врач-трихолог.

Гнездовая или очаговая алопеция представляет собой, как нетрудно догадаться по названию, появление небольших, четко очерченных очагов, где волоски сначала поредели, а потом выпали. Встречается чаще у мужчин, иногда — у детей и подростков.

Причиной может служить как предрасположенность, так и аутоиммунное заболевание или гормональный сбой. Сопровождается выпадением волосков на теле и лице (ресницы, брови). Очаговое облысение может пройти само собой, тогда зоны облысения зарастут сами. Но может потребоваться специальное лечение, назначить которое может только врач-трихолог.

Еще один часто встречающийся вид облысения ― диффузное. Иначе его называют симптоматическое. Выпадение волос идет по всей голове, это заметно после мытья головы или при использовании расчески. Причиной служит сбой в работе организма. Чаще всего такой вид облысения встречается у женщин.

Этот вид алопеции, в свою очередь, делится еще на два подвида: телогеновую и анагеновую. Первый подвид характеризуется тем, что по некой причине фолликулы прекращают производить волосы. Такая ситуация может быть вызвана:

Сильным стрессом (в том числе беременностью и родами);

Гормональным сбоем из-за проблем с щитовидной железой;

На фоне длительного приема сильнодействующих лекарств, а также неподходящих противозачаточных препаратов;

Строгой диетой, при которой сохраняется дефицит важных микроэлементов и витаминов.

Анагеновая алопеция — чаще всего результат радиационного облучения и химиотерапии.

В большинстве случаев после определения и исключения первоначальной причины, выпадение прекращается, а волосяной покров восстанавливается. Для полного восстановления можно использовать специальные шампуни и бальзамы против облысения, чье действие направлено на укрепление и питание волос.

Куда бежать, если волосы начали выпадать

Прежде чем мы посмотрим, какой выбрать шампунь для домашнего ухода, отметим несколько важных моментов, которыми не стоит пренебрегать. Во-первых, точно определить причину выпадения волос может только врач-трихолог. Он соберет анамнез и назначит необходимые анализы. Как указано выше, причин возникновения алопеции очень много. Поэтому прежде чем есть витамины горстями, стоит установить, в чем, собственно, дело.

Проанализируйте свой образ жизни: может быть, вы перенесли какой-то сильный стресс. Возможно, стоит наладить питание, так как волосам не хватает каких-то микроэлементов.

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Выбираем шампунь против выпадения волос

Если причина возникновения алопеции легко корректируется, и речь не идет о серьезном заболевании или глобальном сбое в организме, вам помогут шампуни против выпадения и истончения волос. Их можно условно разделить на две категории:

Косметические: укрепляют, питают и защищают волос. Содержат экстракты лечебных трав, мед, маточное молочко, масла и протеины. Не влияют на работу волосяных фолликулов;

Аптечные: содержат лекарственные компоненты, не предназначены для постоянного применения (применяются курсами).

Лучшие шампуни против облысения: рейтинг ФАН

«Лошадиная сила» шампунь-кондиционер с коллагеном и ланолином





PrtScr Яндекс.Маркет /

Шампунь-кондиционер для роста и укрепления волос. Помогает предотвратить облысение, обеспечивая интенсивное питание. Коллаген и ланолин в составе способствуют эффективному увлажнению кожу головы. Экстракт женьшеня и растительные масла питают кожу и волосы, которые становятся крепче и объемнее. Средство можно использовать каждый день.

Средняя стоимость: 480 рублей.

911+ шампунь Луковый от выпадения волос и облысения с красным перцем

PrtScr Яндекс.Маркет /

Шампунь подходит для любого типа волос, активно борется с ломкостью и истончением, предотвращает выпадение. Укрепляя волосяные фолликулы, способствуя росту волос. При постоянном применении возвращает волосам блеск, предотвращая сечение кончиков.

Средняя стоимость: 250 рублей.

Alerana шампунь для волос Pharma Care Формула защиты от выпадения для мужчин

PrtScr Яндекс.Маркет /

Эффективная, разработанная для мужчин формула укрепляет волосы, предотвращая выпадение. Активизируя рост волос и способствуя микроциркуляции, делает их объемными. Экстракт женьшеня оказывает общетонизирующее действие на кожу. Результат не заставит себя ждать: уже через 2 недели после начала применения вы заметите изменения. Густые, шелковистые волосы — и никакого облысения.

Средняя стоимость: 260 рублей.

Селенцин шампунь Hair Therapy от выпадения волос

PrtScr Яндекс.Маркет /

Эффективный шампунь на основе коллагена, кофеина и ментола стимулирует рост волос и помогает предотвратить их выпадение. Восстанавливает структуру волос, плотность и объем. Хорошо промывает кожу, ментол тонизирует и успокаивает кожный покров. Экстракт крапивы укрепляет волосы до самых кончиков. Подходит для ежедневного домашнего ухода.

Средняя стоимость: 430 рублей.

Vichy шампунь Dercos Energising

PrtScr Яндекс.Маркет /

Шампунь против выпадения волос комплексного действия. Благодаря витамину В, который входит в состав, укрепляет и защищает волос. Салициловая кислота успокаивает и заживляет кожу головы. Подходит для лечения ломких, тонких волос. Прекрасно восстанавливает после окрашивания. Результат заметен практически сразу после начала применения.

Средняя стоимость: 1 050 рублей.

Clear шампунь против перхоти для женщин питающий

PrtScr Яндекс.Маркет /

Шампунь для женщин двойного действия: предотвращает облысение и избавляет от появления перхоти. Витамины групп С, В и Е питают кожу головы и волосы, делая их крепкими и объемными, возвращая природный блеск. Экстракт женьшеня оказывает биостимулирующее действие, питает ослабленные, истонченные, тусклые волосы. Средство можно использовать на ежедневной основе.

Средняя стоимость: 266 рублей.

Ducray шампунь Anaphase+

PrtScr Яндекс.Маркет /

Средство против выпадения с комплексной витаминной формулой. Уплотняет волос, возвращает ему структуру и объем, укрепляет. Специально разработано для ухода за слабыми или поврежденными волосами. Эффект появляется буквально через неделю и сохраняется надолго.

Средняя стоимость: 1 200 рублей.

Kerastase шампунь Specifique Bain Prevention

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Шампунь-ванна для ежедневного ухода. Глубоко питает и укрепляет. Активные компоненты успокаивают и освежают кожу. Возвращает волосам упругость, блеск и здоровый вид.

Средняя стоимость: 1 800 рублей.