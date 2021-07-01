Воспитание патриота: как меняются мысли подрастающего поколения «через землю и руки»



В День ветеранов боевых действий, 1 июля, в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» участники военных конфликтов обсудили патриотическое воспитание подрастающего поколения. Как привить ребенку любовь к Родине? Могут ли в этом помочь социальные сети и мессенджеры? И почему воспитывать патриота надо с ранних лет? На эти вопросы ответили гости студии, ветераны боевых действий в Чечне, Афганистане и Приднестровье в рамках пресс-конференции, посвященной памятной дате.

Патриотическое воспитание подрастающего поколения особенно чувствуется в зонах боевых действий, рассказал глава «Ленинградский доброволец» Герман Владимиров. По его мнению, молодежь, которой довелось застать войну, более серьезно и трепетно относится к понятию «патриотизм», нежели их сверстники, знающие о боевых действиях лишь по рассказам.

«В Донецке, Луганске потрясающая молодежь. И я видел ту молодежь, которая выходила на митинги за Навального. Серьезные потрясения, в том же Донбассе, на молодежи сильно отражаются. В Луганске и Донецке они в 2014 году пошли в школу, кто-то родился в эту войну. Задача взрослых не допустить, чтобы нечто подобное произошло в России. Но при этом у нашего подрастающего поколения не должен быть такой кумир, как Моргенштерн. Примером должны быть такие люди, как Арсен Павлов. Нужно поднимать волну патриотизма», — уверен Владимиров.

При этом глава «Ленинградского добровольца» считает, что для воспитания патриотизма среди молодежи необходимо использовать современные средства коммуникации. Только подача материала быть на языке подростка, а не высоколобых мужей, ведь детям должно быть интересно.

«Не только социальные сети можно использовать. Мессенджеры, Telegram-каналы тоже неплохо работают. Вообще, многие площадки могут работать как инструмент патриотического воспитания. Меня приглашали в совет профессоров. Там спрашивают: «почему не слушают материал». Выяснилось, что в нем нет «фишки», никому не интересно, что там они бубнят себе под нос. Мы в веке интернет-технологий, тут необходимо включить мозги, как донести информацию интересно и правильно, чтобы был результат», — объяснил Владимиров.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

С Германом Владимировым согласился и согласился и участник событий в Приднестровье Виталий Буленко. Даже TikTok может нести позитивную составляющую в деле воспитания патриотизма, главное — это грамотная фильтрация информации. Однако он также отметил, что родители тоже не должны быть в стороне, когда речь идет о воспитании любви к своей Родине. Буленко поделился, что своему ребенку он рассказывает и про Вторую мировую войну, и про другие вехи в истории нашей страны, и у него это вызывает интерес.

Участник чеченской войны, руководитель отделения «Боевого братства» в Приморском районе Санкт-Петербурга Алексей Шмилик считает, патриотизм в человеке воспитывается больше не словами, а действием. Особую роль в этом, по его мнению, играют поисковые отряды, где ребята своими руками помогают искать погибших защитников Родины.

«Я общаюсь со многими поисковиками и вижу, что в отряды приходят молодые ребята, начиная с шести лет и заканчивая совершеннолетними. Мы прививаем им патриотическое воспитание через землю, через руки: поднимаем солдат, погибших в войне. Когда ребята все это видят, у них сердце екает. Отношение к стране меняется моментально. Они потом продолжают приходить к нам в отряды, приводят братьев и сестре. На уроках мужества я им все рассказываю, показываю. Мы устраиваем небольшие выставки найденных артефактов: котелки, лопаты, каски, — и рассказываем, что во время ВОВ солдаты пользовались этим», — рассказал Шмилик.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

По словам руководителя «Боевого братства», когда обычный подросток берет в руки саперную лопатку, лежавшую в земле с 1941 года, у него меняются мысли и появляется интерес — он хочет тоже записаться в поисковый отряд.

Несмотря на то, что срочная служба это один из элементов воспитания внутреннего состояния молодого человека, патриота своей страны надо растить с малых лет, уверен ветеран войны в Афганистане, тренер по кикбоксингу Александр Селезнев. В армии, по его мнению, человек становится более мужественным, но патриотизм должен начинаться с школьных военных кружков, какие были при СССР.