Опубликовано видео штурма водных препятствий экипажами БМП-2 и МТ-ЛБ ВВО в Бурятии

Улан-Удэ, 1 июля. Экипажи БМП-2 и МТ-ЛБ Восточного военного округа провели в Бурятии учения на воде. Видео преодоления водных препятствий опубликовали в СМИ.

Учения проходят на общевойсковом полигоне Сосновый Бор в Бурятии. В ходе них солдаты Восточного военного округа (ВВО) на боевых машинах пехоты БМП-2 и многоцелевых тягачах МТ-ЛБ преодолевают преграды на воде. Видео с учениями продемонстрировал телеканал «Звезда».

Упражнения по вождению военной техники на плаву проводятся на специально оборудованном вододроме. В задачи экипажей БМП-2 и МТ-ЛБ входят обход специальных буйков, обозначающие препятствия, а также выполнение разворотов и других маневров.

Отмечается, что водные преграды являются одним из самых сложных видов препятствий для военной техники. Для их преодоления военнослужащие должны пройти через серьезный психологический барьер, поскольку БМП и тягачи дают большую осадку.

Для эффективного штурма водных препятствий военные до учений на вододроме изучили требования безопасности, а также прошли необходимые занятия, включая нормативы по плаванию, курс легководолазной подготовки и отработку аварийного покидания машин. Всего в учениях приняли участие около 400 военнослужащих соединений и воинских частей ВВО.

Ранее сообщалось, что военнослужащие отдельной железнодорожной бригады ВВО провели учения по отработке антидиверсионных действий в Комсомольске-на-Амуре. Действия бригады были поддержаны группой антитеррора, которая ликвидировала угрозу со стороны «вражеских диверсантов».