Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 июля 16:30
16:29
Африка
Лавров обсудил с главой МИД Судана развитие двустороннего диалога между странами
16:27
Общество
Очевидцы сообщают о выпавшем снеге на Чукотке
16:26
Политика
Иностранцы поддержали ответ Захаровой на претензии Чехии по Врбетице
16:24
Армия
Опубликовано видео выхода на боевое патрулирование "Ярсов" в Ивановской области
16:24
Общество
Скромно и со вкусом: как отметят День Республики Алтай в 2021 году
16:17
Общество
Нечем дышать: жители села под Тулой страдают от близости птицефабрики
16:16
Армия
Опубликовано видео штурма водных препятствий экипажами БМП-2 и МТ-ЛБ ВВО в Бурятии
16:16
Общество
Глава Сакского района покинул свою должность после встречи с Аксеновым
16:15
Экономика
«Газпром» за полгода нарастил экспорт газа до рекордных показателей
16:14
Экономика
Концерн Volkswagen презентовал спортивную версию Polo GTI
Все новости

«Газпром» за полгода нарастил экспорт газа до рекордных показателей
Экономика
«Газпром» за полгода нарастил экспорт газа до рекордных показателей
gazprom.ru  /  ПАО «Газпром»

Москва, 1 июля. Компания «Газпром» в течение первых шести месяцев 2021 года непрерывно наращивала добычу и экспорт природного газа в Турцию, Германию, Италию и другие страны.

Продажа голубого топлива в страны дальнего зарубежья за отчетный период увеличилась на 25,7%, до 99,9 миллиарда кубометров. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на официальное сообщение российского холдинга. Тем самым «Газпром» вплотную подобрался к историческому максимуму — 101,2 миллиарда кубометров за первое полугодие.

Столь же активная деятельность наблюдалась и на внутреннем рынке: поставки выросли на 16%, что приблизительно равняется 19,1 миллиарда кубометров природного газа.

«Газпром» стал одной из двух самых успешных компаний России по чистой прибыли за первую половину 2021 года. Всеобщий кризис, связанный с пандемией, удалось пройти без значительных потерь.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / «Газпром» за полгода нарастил экспорт газа до рекордных показателей
Газпром газ экспорт газа поставки газа
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru