«Газпром» за полгода нарастил экспорт газа до рекордных показателей

Москва, 1 июля. Компания «Газпром» в течение первых шести месяцев 2021 года непрерывно наращивала добычу и экспорт природного газа в Турцию, Германию, Италию и другие страны.

Продажа голубого топлива в страны дальнего зарубежья за отчетный период увеличилась на 25,7%, до 99,9 миллиарда кубометров. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на официальное сообщение российского холдинга. Тем самым «Газпром» вплотную подобрался к историческому максимуму — 101,2 миллиарда кубометров за первое полугодие.

Столь же активная деятельность наблюдалась и на внутреннем рынке: поставки выросли на 16%, что приблизительно равняется 19,1 миллиарда кубометров природного газа.

«Газпром» стал одной из двух самых успешных компаний России по чистой прибыли за первую половину 2021 года. Всеобщий кризис, связанный с пандемией, удалось пройти без значительных потерь.