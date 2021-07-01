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Концерн Volkswagen презентовал спортивную версию Polo GTI

  /   Обновлено: 01 июля 2021 16:14
Экономика
Концерн Volkswagen презентовал спортивную версию Polo GTI
volkswagen.com  /  Пресс-служба Volkswagen

Берлин, 1 июля. Спортивную версию обновленного хетчбэка Polo GTI для европейских покупателей представила немецкая компания Volkswagen.

Новинка получила внешность в стиле семейства Golf восьмого поколения. В частности — измененные диодные фары, визуально объединенные между собой LED-полосой. Внутри автомобилистов ждет новая передняя панель и информационно-развлекательный комплекс с восьмидюймовым сенсорным дисплеем. За доплату покупателям будут предложены спортивные передние сиденья.

Под капотом у Volkswagen Polo GTI двухлитровый бензиновый турбодвигатель с отдачей в 207 лошадиных сил и семиступенчатая роботизированная коробка передач. Набрать скорость с нуля до 100 км/ч обновленный хетчбэк может за 6,5 секунды. Максимальная скорость автомобиля — 240 километров в час.

Стоимость машины и сроки открытия продаж на европейском рынке в компании объявят позже.

Другую новинку Volkswagen готовит к выходу в России. Это — новая версия универсала Passat. В нем установлен двухлитровый турбированный двигатель мощностью в 220 лошадиных сил.

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volkswagen хетчбэк Polo GTI
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