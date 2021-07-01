Работа за спасибо: почему волонтерство — это не профессия, а склад характера

Волонтеры стали крепким плечом, на которое смогло опереться население нашей страны в период пандемии. Когда больницы захлебывались потоком пациентов с COVID-19, медики выбивались из последних сил, а пенсионеры были вынуждены сидеть в четырех стенах своего дома, боясь выйти даже за продуктами именно неравнодушные люди пришли на помощь. Кто-то добровольно выходил работать в «красные зоны», кто-то развозил продукты и лекарства, кто-то помогал различным учреждениям с обеспечением средств индивидуальной защиты. Люди разных возрастных категорий, социальных слоев и профессий сплотились, чтобы оказать помощь ближним. Что движет добровольцами, и кто пополняет их ряды? На эти вопросы ответили представители волонтерских движений в ходе пресс-конференции организованной ФАН и Медиагруппой «Патриот».

В апреле-мае 2020 года, в разгар пандемии, в Петербурге было зарегистрировано от четырех до пяти тысяч добровольцев, рассказал в ходе встречи координатор штаба волонтеров ОНФ в Санкт-Петербурге Антон Соловьев. По его мнению, жители города, пережившего блокаду, в принципе неравнодушны к людской нужде и всегда готовы помочь.

«Люди с ленинградским воспитанием просто не могут оставаться в стороне от проблем, которые испытывают те, кто живет с нами рядом. Конечно же, волонтеры — это добровольцы. А добрые дела всегда были и будут в тренде. Занимаясь ими, заряда ты получаешь намного больше, чем от чего-либо другого. Это и есть основная мотивация, которая сподвигает людей на добрые дела», — сказал он.

Сейчас ситуация с коронавирусом обострилась вновь, активизировались и волонтеры. По заверениям представителя ОНФ, помощь петербуржцам оказывалась и продолжает оказываться. Помимо шефства над пенсионерами, добровольцы обеспечивают поддержку и медикам: бригадам скорой помощи передают воду и комплекты питания, так как порой у медицинских работников просто нет времени на полноценный обед. Все это удается делать не без участия бизнеса, признается Соловьев. Руководитель компании «Маша Рядом» Мария Свиристилева, чья фирма как раз и готовила перекусы для медиков, отметила, что в добровольческой деятельности не последнюю роль играет диалог между бизнес-сообществом и городом. В ее случае посредником этого диалога выступило отделение петербургского ОНФ.

«Мы кормим людей. У нас — пищевое производство. Я оказываю помощь и хочу продолжать это делать, не могла отказать в этом. Я понимаю, что бизнесу сложно сделать первый шаг, но если есть посредник, который говорит, чем конкретно надо помочь, все становится в разы проще», — пояснила она.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Антон Соловьев убежден: волонтеры нужны не только в пандемию, их помощь всегда найдет своего адресата, и она часто связана не только с доставкой продуктов и лекарств. Он привел в пример, как один из добровольцев помог пенсионерке починить семейную реликвию — старинный стул. На первый взгляд, этот стул — не жизненно необходимая вещь, но для человека он очень важен и дорог. В решении таких задач органы исполнительной власти ограничены, а волонтеры — нет.

Самым главным бонусом работы волонтера является осознание того, что ты помог, убежден представитель ОНФ. Но, помимо этого, для волонтеров в качестве благодарности проводится много мероприятий плюс билеты на различные концертные площадки.

«Есть много бонусов, которые волонтеры могут получить, — билеты на различные массовые мероприятия. Вдобавок мы организуем для них досуг. Делали встречи, программы для детей, родители которых на работе, приглашали их на спортплощадку «Пляж». Поэтому мы не оставляем этих людей без благодарности», — заявил он.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

При этом Антон Соловьев отметил, что переход добровольца из одной организации в другую не имеет особого значения. Волонтеры все равно делают одно большое общее дело, тем более уже было объявлено о создании единого волонтерского центра, подчеркнул он.

Руководитель добровольческой организации «Молодежка ОНФ» Алексей Голубев в свою очередь рассказал, чем волонтерство привлекает школьников и студентов.

«Это ведь не просто организация, а большая и дружная семья. Мы вместе проводим много времени, организуем ребятам досуг? занимаемся спортом. Мы даем им альтернативу улице. Ведь можно делать хорошие вещи и участвовать в чем-то важном. У нас можно проявить себя с различных сторон: и в качестве фотографа, и видеооператора. А если умеешь что-то делать своими руками, то можно оказать помощь в бытовых вопросах подшефным пенсионерам. Иногда, правда, им необходимо банально купить лекарства или вынести мусор», — поделился Голубев.

По убеждению участника конференции, волонтерство — это не профессия, а склад характера — творить добрые дела. Ведь только человек с такой потребностью может сорваться кому-то на помощь посреди ночи.