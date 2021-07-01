Экономист: Бесплатный в обслуживании цифровой рубль — необходимость

Запуск цифрового рубля обеспечит дополнительный спрос на российскую валюту, рост доверия к нему со стороны населения и инвесторов. Об этом в комментарии ФАН рассказал экономист, официальный представитель социального проекта Humanity Андрей Лобода.

Платформа цифрового рубля

ЦБ РФ сформировал пилотную группу из 12 банков для тестирования платформы цифрового рубля, говорится в пресс-релизе Банка России.

«Сформирована первая пилотная группа для тестирования цифрового рубля. В группу вошли 12 банков, которые выразили желание участвовать в пилотном проекте и направили соответствующие письма в Банк России», — говорится в сообщении.

В ЦБ отмечают, что разработку прототипа платформы цифрового рубля планируется завершить в декабре, а в январе 2022 года начать тестирование.

«Оно будет проходить в несколько этапов на протяжении всего года. По результатам этой работы будет сформирована дорожная карта по внедрению цифрового рубля», — заявил регулятор.

Федеральное агентство новостей / Борис Гришин

Ожидается, что на первом этапе протестируют эмиссию цифрового рубля и еще ряд операций. В дальнейшем предполагается расширение списка тестируемых операций, а также увеличение количества участников пилотного проекта.

Развитие цифровых технологий

Как отметил Андрей Лобода, цифровой рубль — это не криптовалюта, это настоящие фиатные деньги, дополнительная альтернатива наличных и безналичных денег. Этот проект подчеркивает новый качественный уровень развития финансовых цифровых технологий и вовлечение в пилотную группу тестирования платформы 12 ведущих российских банков — это очень хорошая новость. По сути, цифровой рубль — это программный код, перемещающийся от одного физического лица к другому. Вместо наличных денег выступает программный код, а функцию простого кошелька выполняет цифровой.

«Запуск цифрового рубля обеспечит дополнительный спрос на российскую валюту, рост доверия к нему со стороны населения и инвесторов. Серый рынок платежей также начнет сдавать свои позиции. Банк России все явнее переходит к «ястребиной» риторике, перейдя к циклу повышения ключевой ставки. Вероятно, в июле мы увидим ее на уровне 6,0%. На фоне уверенного выхода России из рецессии все происходящее будет работать на уверенное укрепление рубля», — пояснил Андрей Лобода.

Экономист назвал вероятным, что ЦБ в июле поднимет ставки сразу до 6,0%. При отсутствии непрогнозируемых шоков уже к осени мы увидим доллар на отметке 70 рублей, а евро — чуть ниже 85 руб. При отсутствии явного геоэкономического негатива в адрес России доллар до конца 2021 года может снизиться до уровня 68 рублей, а евро с высокой вероятностью опустится до отметок 82–84 рублей.

«Для успешного запуска важно бессрочно сделать платежи цифровыми рублями между физическими лицами бесплатными, а лимиты на остатки в цифровой валюте должны отсутствовать. Я бы не рекомендовал проводить аналогию с системой быстрых платежей (СБП) по комиссиям при расчетах гражданами за оплату товаров и услуг. От простых платежей и переводов цифровой рубль может стать весомым инструментом в налогообложении малого бизнеса, погашении кредитов и других платежных операциях. Такой подход даст неоценимый эффект цифровизации рубля, дальнейшему росту спроса на рублевую ликвидность, росту прозрачности экономики», — добавил Андрей Лобода.

cbr.ru / Банк России

Уже очевидно, что для самого широкого охвата частных лиц и бизнеса в систему расчетов цифровым рублем будут интегрированы российские банки в качестве посредников. Жадность и жажда наживы российских кредитных организаций всем хорошо известна. В этом случае банкам следует не увлекаться посредническими услугами и зарабатывать на комиссиях, перекатывая в очередной раз свои расходы на потребителей, а развивать цифровую финансовую среду, быть еще ближе к народу. Бесплатный в обслуживании цифровой рубль — это необходимость, уверен эксперт.

Первый заместитель председателя регулятора Сергей Швецов полагает, что наличная форма денег перестанет использоваться в течение 20 лет.