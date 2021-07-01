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С космодрома Восточный запустили ракету «Союз-2.1б» со спутниками OneWeb

  /   Обновлено: 01 июля 2021 16:11
Армия
С космодрома Восточный запустили ракету «Союз-2.1б» со спутниками OneWeb
roscosmos.ru  /  Пресс-служба Роскосмоса

Москва, 1 июля. Ракета «Союз-2.1б» со спутниками связи британской компании OneWeb стартовала сегодня с космодрома Восточный.

Запуск состоялся в 15:48 по московскому времени. Ракета оснащена разгонным блоком «Фрегат», который отделится от третьей ступени ракеты на суборбитальной траектории через 10 минут после старта.

По данным Роскосмоса, запланировано два включения маршевого двигателя «Фрегат». Отделение спутников произойдет в девять этапов.

Ранее сообщалось, что специалисты Роскосмоса намерены разработать спутниковую систему связи с Луной и дальним космосом, которая будет работать на околоземной орбите. Система связи получила рабочее название «Луч».

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россия космодром восточный роскосмос
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