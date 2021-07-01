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Глава Сакского района покинул свою должность после встречи с Аксеновым
Общество
Глава Сакского района покинул свою должность после встречи с Аксеновым
Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым  / 

Симферополь, 1 июля. Глава Сакского района Михаил Слободяник написал сегодня заявление об увольнении по собственному желанию после проведенной встречи с губернатором Крыма Сергеем Аксеновым. В скором времени будет объявлен соответствующий конкурс на замещение Слободяника.

Как сообщил Аксенов, причина отставки главы Сакского района — невыполнение ряда поставленных задач и слабое административное воздействие. Так, например, к чиновнику есть ряд вопросов по поводу продажи части прибрежных территорий, что было реализовано при «молчаливом согласии сотрудников администрации», а также к генеральным планам прибрежных территорий населенных пунктов, передает ФАН.

«По моему поручению создана рабочая группа из представителей МВД, ФСБ, прокуратуры, Следственного комитета, которая будет проверять Сакский район. Все решения, связанные с изменением генплана района, будут перепроверены. Результаты проверки будут опубликованы», — сообщил Сергей Аксенов.

Отметим, что до этого жители Сакского района часто жаловались на действия местных чиновников, а также на распродажу земель на берегу Черного моря. Это, видимо, и привело к тому, что глава РК обратил внимание на правомерность действий Михаила Слободяника.

Напомним, ранее глава Республики Крым назвал рекордным число отдохнувших на полуострове туристов в 2021 году. По его словам, за полгода на полуострове отдохнули почти 3,3 млн туристов.

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