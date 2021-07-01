Ким Кардашьян опозорилась во время поездки в Ватикан

Рим, 1 июля. Американская теледива Ким Кардашьян оконфузилась во время поездки в Ватикан. Поклонники модели раскритиковали ее за неуместный выбор одежды для выхода в свет.

Звезда реалити-шоу «Семейство Кардашьян» прилетела в Италию не только для решения рабочих вопросов, но и ради прогулок по достопримечательностям Европы. В планах Кардашьян посетить несколько экскурсий, попробовать блюда национальной кухни и пройтись по винтажным магазинам.

В один из дней артистка встретилась с моделью Кейт Мосс и ее дочерью Лилой Грейс, чтобы вместе посетить Ватикан. Кардашьян, известная своей любовью к откровенным сексуальным нарядам, не стала менять привычки. Для похода в священное для католиков всего мира место она надела полупрозрачное кружевное платье с открытыми плечами и вырезами на талии. Фотографии звезды появились в Сети и в фанатских сообществах, где на Кардашьян сразу же накинулись с критикой.

«Это позор и совершенно неуместно»; «Красивая женщина, но нельзя так себя демонстрировать в святом месте»; «Мне за нее стыдно, хотя позорится Ким. Это ужасно», — прокомментировали пользователи Сети.

Не только западные звезды решили выбраться на отдых в Рим. Недалеко от Кардашьян отдыхает российская телеведущая и блогер Настя Ивлеева. В своем Instagram-аккаунте звезда «Орла и решки» пригласила бывшую супругу рэпера Канье Уэста на прогулку.