Макушка лета: что за праздник, традиции и приметы, что нельзя делать 1 и 2 июля

Макушка лета в славянской традиции — это месяц июль. Праздник, который наши предки отмечали в первые дни июля, посвящен языческому славянскому богу Солнца по имени Ярило (от слова яриться, применительно к солнцу — обжигать).

Ярилин день связывают с солнцестоянием 22 июня, с праздником Иван Купала в ночь с 6 на 7 июля и с первыми днями самого жаркого месяца лета — июля. Поэтому праздник, как правило, отмечали с вечера 1 июля до вечера 2 июля.

Ярило в представлениях славян — это божество, отвечающее за силы природы, за плодородие, плотскую любовь и деторождение.

Согласно легенде, на Ярилин день святые сражаются с языческими силами, и, хотя истинный Бог (Христос) побеждает, но и Ярило силен, поэтому Солнце на небе не гаснет.

Традиции на Ярилин день

Древние считали, что в середине лета открываются ворота в потусторонний мир, потому люди старались посетить кладбища и оставить усопшим угощение, чтобы не те держали обиду и помогали живым.

В этот день, по языческой традиции, также жгли костры на берегах рек, купались, гадали, совершали другие купальские обряды. Люди пировали прямо на земле, традиционными блюдами были блины, яйца (символ плодородия) и яичница. Практиковались нескромные игрища, порицаемые церковью. При этом алкоголь был не в чести, ведь праздник мог стать временем зачатия.

Федеральное агентство новостей /

Что нельзя делать 1 июля

Для верующих в это время всегда продолжается Петров пост, поэтому под запретом мясное и молочное, а также яйца. В пятницу под строгим запретом алкоголь. Все языческие забавы в это (да и не только в это) время церковь категорически не одобряет.

Согласно поверью, в эти дни обижать матушку-природу крайне опасно, поэтому под запретом охота, рыбная ловля, работа на земле металлическим инвентарем. Нельзя плохо говорить об умерших, а то могут навредить.

О праздновании на Руси праздника в честь Ивана Купалы, а также Дня семьи (в память святых Петра и Февронии) читайте в материалах ФАН.