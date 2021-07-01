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Власти Австрии разрешили въезд привившимся от коронавируса россиянам
Общество
Власти Австрии разрешили въезд привившимся от коронавируса россиянам
guide.travel.ru  /  Gryffindor CC BY

Вена, 1 июля. Правительство Австрии внесло изменения в список государств, въезд из которых запрещен. Теперь россияне могут посетить страну при определенных условиях.

Власти Австрии разрешили въезд для российских туристов при соблюдении определенных условий. Об этом заявил глава австрийского министерства иностранных дел Александер Шалленберг. Уточняется, что изменения в правилах касаются не только России, но и Китая, Турции, Боснии и Косово.

Согласно установленным правилам, въезд в Австрию возможен при прохождении процедуры вакцинации с использованием одобренных в ЕС препаратов. Кроме того, посещение страны без прохождения карантина возможно лишь в случае вакцинации двумя компонентами препаратов.

Как сообщалось ранее, россияне могут посетить Хорватию при наличии отрицательного результата ПЦР-теста. Также разрешен въезд для туристов, вакцинировавшихся препаратом «Спутник V».

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туризм вакцинация ограничения коронавирус
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