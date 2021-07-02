Штраф и тюрьма: украинцев будут наказывать за регулярные переводы на банковские карты

Государственная налоговая служба (ГНС) Украины объявила о намерении создать единую систему контроля в отношении граждан, регулярно получающих переводы на так называемые дебетовые карты финансовых учреждений. Согласно официальной информации, целью проекта является выявление потенциальных злостных неплательщиков налогов и пошлин, а также привлечение в обнищавшую казну Незалежной дополнительных средств. Против «нарушителей» планируют применять жесткие санкции. Как утверждают независимые аналитики, нововведение окончательно подорвет целый ряд отраслей украинской экономики и приведет к очередной волне эмиграции. Подробности — в материале корреспондента ФАН.

Заявление ГНС, обнародованное 26 июня нынешнего года, произвело в украинском обществе эффект разорвавшейся бомбы. Причем в той среде, от которой кабинет министров Украины (налоговая структура непосредственно подчиняется правительству Дениса Шмыгаля. — Прим. ФАН) проблем не ожидал. Как было изначально отмечено в документе фискальных структур, любого гражданина, который систематически получает средства на карту любого из украинских банков, ждет «проверка на предмет незаконной финансовой деятельности». Дескать, если человек не является официально зарегистрированным предпринимателем или юридическим лицом, он не имеет права распоряжаться поступающими в его распоряжение средствами без уплаты дополнительного налога. Говоря проще, обладатель простой банковской карты (речь не идет о «зарплатных» документах) будет обязан выплачивать львиную долю своей «прибыли» именно государству. В противном случае указанному обладателю карты грозит штраф в размере 85 тысяч гривен (приблизительно 225 тысяч рублей. — Прим. ФАН), частичная конфискация имущества и даже тюремное заключение на срок до трех лет.

Федеральное агентство новостей / Леонид Андросов

«Вероятными жертвами такой практики станут отнюдь не местные олигархи и даже не бизнесмены средней руки: под каток этого положения попадут несколько миллионов рядовых украинцев, едва сводящих концы с концами, — сказал Федеральному агентству новостей киевский экономист Александр Прокопец. — Ни для кого не секрет, что сегодня абсолютное большинство трудоспособного населения Украины работает за пределами нашей страны. Именно эти люди отправляют своим родным и близким, оставшимся на родине, денежные переводы. Причем делают это по системе международных переводов: посредством тех же карточек. Получается, и без того обездоленные украинцы, которым перечисляют деньги, в обозримом будущем вообще окажутся в долговой яме?»

Федеральное агентство новостей / Леонид Андросов

Это мнение разделяют и другие эксперты.

«Власти Украины отчаянно пытаются привлечь в бюджет все новые и новые деньги и зачастую делают это жестким и даже жестоким путем, — констатировал юрист Владимир Боровой. — Для официального Киева такой путь может стать дорогой в никуда. Во-первых, даже на Украине еще никто не отменял права клиента на сохранение тайны банковского перевода: еще при [бывшем президенте Украины Петре] Порошенко инициативы налогообложения транзакций из России неизменно терпели фиаско. Во-вторых, сегодняшнее нововведение может вывести на улицы и площади украинских городов десятки тысяч протестующих граждан. Многие люди пожилого возраста в нашей стране получают пенсию в размере 2100 гривен (5,6 тысячи рублей. — Прим. ФАН). Кроме того, сотни тысяч молодых людей не могут найти работу на родине. Если бы не регулярные переводы от родственников, включая переводы из-за рубежа, эти люди попросту умерли бы от голода и депрессии».

Федеральное агентство новостей / Леонид Андросов

Впрочем, подобные доводы на упомянутый официальный Киев явно не влияют.

«Наша задача — предотвратить получение гражданами средств незаконным путем, — заявил корреспонденту ФАН высокопоставленный представитель ГНС Украины. — Люди торгуют в интернете, обогащаются за спиной государства и даже не думают платить налог на доходы. На этот раз все заплатят сполна. Старики, безработные и даже дети должны понимать, что за все — даже за подарки — в жизни нужно платить».

Тем временем в ряде украинских регионов юристы-волонтеры уже предлагают согражданам бесплатную помощь в противостоянии с чиновниками. Чем такое противостояние может завершиться — предсказать не берется никто.