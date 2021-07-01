Певица Дуа Липа готовится покорять киноиндустрию

Лос-Анджелес, 1 июля. Поп-звезда Дуа Липа планирует дебютировать в кино вслед за успехом на музыкальной сцене. Исполнительница призналась, что всерьез задумалась о перспективах карьеры актрисы.

Головокружительная карьера Дуа Липы сделала британскую исполнительницу с косовскими корнями одной из самых востребованных восходящих звезд мировой музыкальной индустрии. Однако недавно обладательница премии «Грэмми» призналась, что задумалась о новых способах раскрытия своего таланта.

Дуа Липа рассказала в рамках интервью изданию Vanity Fair, что готова покорять киноиндустрию через эпизодические роли до тех пор, пока не овладеет актерским мастерством.

«Я заинтригована и воодушевлена, думая о перспективе попробовать нечто новое. Я бы правда хотела попробовать. Это то, в чем мне действительно хочется попытать себя и понять что-то о себе. Возможно, стоит начать с небольшой роли», — поделилась исполнительница.

Дуа Липа отметила, что уже имеет небольшой опыт актерской игры. Ее первые шаги к профессиональной карьере были сделаны во время съемок клипов. Теперь артистка надеется получить небольшую роль, но сперва ей предстоит выпустить две музыкальные пластинки и отправиться в тур, который пришлось отложить из-за вспышки коронавируса.

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