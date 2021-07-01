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Блогер показал состояние самого большого водохранилища Крыма

  /   Обновлено: 01 июля 2021 16:01
Общество
Блогер показал состояние самого большого водохранилища Крыма
Федеральное агентство новостей  /  Юлия Смажко

Крым, 1 июля. Самое глубокое водохранилище Крыма — Изобильненское — оказалось наполнено почти наполовину.

Помощь в этом оказали и обильные осадки на полуострове, и грамотные действия властей. Крымский видеоблогер Игорь Корсаков на своем YouTube-канале опубликовал новый видеоролик, в котором рассказал об актуальной ситуации с водоемом.

По словам блогера, Изобильненское водохранилище, которое снабжает Алушту, в основном питается от маловодных рек с южных склонов гор. Наполнить его с помощью артезианских источников, подземных скважин, как это сделали с Симферопольским, просто нереально.

Тем не менее за последнее время Изобильненское водохранилище получило примерно 5,6 миллиона кубометров воды, и сейчас оно наполнено приблизительно на 45%. В своем видеоролике блогер наглядно продемонстрировал, как изменились очертания водоема, и насколько расширилась площадь зеркала воды.

«Теперь взялись очень плотно за решение водяной проблемы», — подчеркивает автор YouTube-канала.

По его словам, сейчас власти готовятся реализовать новый проект, в рамках которого Алуштинский округ будет частично снабжаться за счет Ялтинского округа.

«Между ними проложат водовод и закольцуют систему водоснабжения Ялты и Алушты», — рассказал блогер.

Кроме того, отмечает Корсаков, разработаны и другие новые решения. Например, перекачка воды в Изобильненское водохранилище из Кутузовского — оттуда уже в ближайшее время поступит до 300 тысяч кубометров пресной воды.

Благодаря всем предпринятым мерам, власти Крыма смогли максимально сохранить воду после недавних дождей, что позволит обеспечить местных жителей пресной водой надолго. Уже сейчас ежедневное поступление воды в Изобильненское гораздо больше объемов водозабора, то есть оно по итогу остается в плюсе.

Кроме того, блогер Игорь Корсаков поделился и личными впечатлениями от Изобильненского водохранилища.

«Самое красивое водохранилище на крымском полуострове. Глаз не оторвать», — утверждает он.

Также автор видео отметил, что важным преимуществом водоема является очень чистая вода, которая даже не требует особой фильтрации.

Заслуженный и народный артист РФ Алексей Гуськов ранее рассказал, каким был Крым при украинской власти, и как полуостров изменился в лучшую сторону после возвращения к России.

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