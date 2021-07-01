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Минэкономразвития: ситуация с ценами в России стабилизируется

  /   Обновлено: 01 июля 2021 16:01
Экономика
Минэкономразвития: ситуация с ценами в России стабилизируется
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 1 июля. Ситуация с ценами на основные социально значимые продукты на сегодняшний день в целом стабилизируется, заявили в Минэкономразвития России.

Директор департамента макроэкономического анализа и прогнозирования ведомства Екатерина Власова отметила, что за последнее время цены на сахар и подсолнечное масло повысились лишь на 0,1%. На фоне резкого скачка в марте и апреле продолжилось сезонное снижение стоимости яиц (порядка 1,9%). Цены на различные виды мяса, включая куриное, не показали роста. Вследствие вступления в силу с 5 июня ограничений на экспорт гречневой крупы ее стоимость уменьшилась на 0,2%.

Такие данные были обнародованы на межведомственном совещании, где обсуждались цены на социально значимые товары. В нем участвовали представители Минпромторга, Минсельхоза, ФАС, ФНС и других органов власти.

Замглавы Минсельхоза РФ Оксана Лут подтвердила подорожание товары плодоовощной группы. По ее словам, это связано с сокращением внутренних запасов, но ситуация улучшится после начала сбора нового урожая.

Предприятия, выпускающие хлебобулочные изделия, предупредили, что разрабатываемый ГОСТ для этой отрасли в Евразийском экономическом союзе лишит их налоговых льгот. Финансовая нагрузка может вырасти на 22 млрд рублей, а это обернется повышением розничных цен, пишет «ФедералПресс».

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минэкономразвития минсельхоз продукты рост цен цены на продукты
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