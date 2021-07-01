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Названы симптомы опасного заболевания печени
Общество
Названы симптомы опасного заболевания печени
wikipedia.org  /  BruceBlaus / CC BY-SA 4.0

Москва, 1 июля. Опасность для жизни представляет неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП), при которой в органе откладываются жировые накопления.

На ранних стадиях заболевания обычно отсутствуют симптомы. Часто у пациентов с НАЖБП также диагностируют неалкогольный стеатогепатит или фиброз, вызывающие боль. Обычно это тупая и ноющая боль в правом верхнем углу живота, над правой нижней стороной ребер, отмечают специалисты Nevells Road Surgery (NRS).

Страдающие НАЖБП также могут испытывать усталость, отек конечностей, зуд и потерю веса, передает издание Daily Express. Недуг может быть диагностирован после общего анализа крови или ультразвукового исследования. Среди факторов риска специалисты отмечают лишний вес, инсулинорезистентность и высокий уровень жиров в крови. Чтобы снизить иск развития НАЖБП, необходимо контролировать свой вес, не употреблять много жирной пищи и добавить в рацион клетчатку.

Ранее сообщалось, что грейпфрут включили в список продуктов, положительно влияющих на состояние печени. Фрукт оказывает защитное воздействие на орган, благодаря содержащихся в нем нарингину и нарингенину.

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