Любовь и человеческое спасибо: названы неожиданные бонусы волонтерской работы

Волонтерская работа — это определенно зов души, поэтому главной наградой для добровольцев становится благодарность людей, нуждающихся в помощи и получивших ее. Однако справедливо возникает вопрос: не должны ли такие общественные помощники получать хоть какие-то бонусы, способные мотивировать и тех, кто еще не примкнул к движению? Ответить на него попытались гости сегодняшней пресс-конференции Медиагруппы «Патриот», посвященной развитию добровольческого движения в России.

«Сейчас в правительстве идет работа по поводу бонусов для волонтеров, чтобы такая работа как-то отмечалась в трудовом стаже. Но и в настоящий момент достаточно много бонусов, которые волонтеры могут получить — походы на спортивно-массовые мероприятия, какие-то дополнительные билеты, куча всего», — отметил координатор штаба волонтеров ОНФ в Санкт-Петербурге Антон Соловьев.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Искренняя благодарность нуждающихся в помощи людей становится не меньшей наградой, считает его коллега Алексей Голубев, руководитель организации «Молодежка ОНФ».

«Бонусом является то, когда ты человеку помогаешь, и тебе говорят спасибо. Человеку смотришь в глаза и понимаешь, что действительно помог, кому это по-настоящему было нужно. И больше никакого вознаграждения, в принципе, не надо», — делится мнением доброволец.

У пребывания в волонтерской среде могут быть и совсем неожиданные бонусы в виде приобретения дружеских связей и даже романтической любви, что особенно актуально в век цифровых технологий и порожденного ими дефицита межличностного общения. А совместные усилия по реализации доброго дела станут еще и прекрасным способом укрепить вашу связь, считает волонтер Анна Золотарева.

«Мы с молодым человеком познакомились еще до того, как я стала волонтером ОНФ, но волонтерим мы вместе. Собственно, я его и подтянула, и теперь мы вместе делаем добрые дела, так что это нас еще больше сближает», — заключает девушка.

Как шутит Алексей Голубев, его организация постоянно нуждается в новых лицах, а так как в «Молодежке ОНФ» концентрируются только светлые и добрые люди, то и в будущем семейные союзы совсем не исключены.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

В Петербурге сегодня достаточно волонтерских организаций, которым не помешает помощь горящих сердцем и желанием помочь ближнему. Ранее ФАН делился списком интересных проектов, к которым можно присоединиться уже сейчас.