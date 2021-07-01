Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 июля 16:28
16:27
Общество
Очевидцы сообщают о выпавшем снеге на Чукотке
16:26
Политика
Иностранцы поддержали ответ Захаровой на претензии Чехии по Врбетице
16:24
Армия
Опубликовано видео выхода на боевое патрулирование "Ярсов" в Ивановской области
16:24
Общество
Скромно и со вкусом: как отметят День Республики Алтай в 2021 году
16:17
Общество
Нечем дышать: жители села под Тулой страдают от близости птицефабрики
16:16
Армия
Опубликовано видео штурма водных препятствий экипажами БМП-2 и МТ-ЛБ ВВО в Бурятии
16:16
Общество
Глава Сакского района покинул свою должность после встречи с Аксеновым
16:15
Экономика
«Газпром» за полгода нарастил экспорт газа до рекордных показателей
16:14
Экономика
Концерн Volkswagen презентовал спортивную версию Polo GTI
16:12
Происшествия
Москвич выбросил кота с 17-го этажа на глазах у ребенка
Все новости

Военный дипломат указал на подоплеку в словах украинского полковника о «Цирконах»
Политика
Военный дипломат указал на подоплеку в словах украинского полковника о «Цирконах»
facebook.com  /  ВМСУ

Москва, 1 июля. Украинские военные рассказами о превосходстве российского оружия пытаются выбить из бюджета как можно больше средств для оборонного сектора, заявил дипломат Александр Бартош.

Ранее украинский полковник в отставке Олег Жданов заявил, что новейшее российское оружие не стоит недооценивать. По его словам, гиперзвуковые ракеты «Циркон» и баллистические «Сармат» являются серьезной угрозой. Он отметил, что похвастаться чем-то подобным Украина не может, но при необходимости готова создавать МБР, передает «Общественная служба новостей».

Бартош уверен, что у данного заявления есть подоплека. Он отметил, что подобными высказываниями военные пытаются привлечь новые средства в оборонный комплекс. При этом на самом деле создавать баллистические ракеты Украина не может.

«Что касается способностей Украины в разработке подобного рода систем — у меня есть сомнения. Аэрокосмическая промышленность Украины давно разрушена, она не располагает промышленной, компонентной базами, чтобы разрабатывать такие системы оружия», — указал военный дипломат.

Ранее «Царьград» сообщал, что пользователи Сети высмеяли заявления украинских экспертов о мощном потенциале отечественной оборонки. По их словам, Украина не в состоянии самостоятельно разрабатывать новые виды вооружений.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Военный дипломат указал на подоплеку в словах украинского полковника о «Цирконах»
украина россия вооружение
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru