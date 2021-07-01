Военный дипломат указал на подоплеку в словах украинского полковника о «Цирконах»

Москва, 1 июля. Украинские военные рассказами о превосходстве российского оружия пытаются выбить из бюджета как можно больше средств для оборонного сектора, заявил дипломат Александр Бартош.

Ранее украинский полковник в отставке Олег Жданов заявил, что новейшее российское оружие не стоит недооценивать. По его словам, гиперзвуковые ракеты «Циркон» и баллистические «Сармат» являются серьезной угрозой. Он отметил, что похвастаться чем-то подобным Украина не может, но при необходимости готова создавать МБР, передает «Общественная служба новостей».

Бартош уверен, что у данного заявления есть подоплека. Он отметил, что подобными высказываниями военные пытаются привлечь новые средства в оборонный комплекс. При этом на самом деле создавать баллистические ракеты Украина не может.

«Что касается способностей Украины в разработке подобного рода систем — у меня есть сомнения. Аэрокосмическая промышленность Украины давно разрушена, она не располагает промышленной, компонентной базами, чтобы разрабатывать такие системы оружия», — указал военный дипломат.

Ранее «Царьград» сообщал, что пользователи Сети высмеяли заявления украинских экспертов о мощном потенциале отечественной оборонки. По их словам, Украина не в состоянии самостоятельно разрабатывать новые виды вооружений.