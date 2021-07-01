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В Италии рассказали о миссии фрегата Virginio Fasan в Черном море

  /   Обновлено: 01 июля 2021 16:19
Политика
В Италии рассказали о миссии фрегата Virginio Fasan в Черном море
flickr.com  /  CC BY-SA 3.0

Рим, 1 июля. Оснащенный управляемыми ракетами фрегат итальянских ВМС Virginio Fasan участвует в учениях НАТО в Черном море в рамках «рядовой деятельности».

Ранее сообщалось, что силы Черноморского флота РФ взяли под наблюдение итальянский корабль, который 1 июля вошел в акваторию Черного моря. По имеющейся информации, фрегат принимает участие в стартовавших в регионе учениях НАТО Sea Breeze. В многонациональных маневрах задействованы 32 корабля, 24 самолета и более пяти тысяч военнослужащих из 32 государств, включая США и Великобританию. Иностранные военные отрабатывают большой спектр задач, в том числе у границ Крыма.

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