В Италии рассказали о миссии фрегата Virginio Fasan в Черном море

Рим, 1 июля. Оснащенный управляемыми ракетами фрегат итальянских ВМС Virginio Fasan участвует в учениях НАТО в Черном море в рамках «рядовой деятельности».

Ранее сообщалось, что силы Черноморского флота РФ взяли под наблюдение итальянский корабль, который 1 июля вошел в акваторию Черного моря. По имеющейся информации, фрегат принимает участие в стартовавших в регионе учениях НАТО Sea Breeze. В многонациональных маневрах задействованы 32 корабля, 24 самолета и более пяти тысяч военнослужащих из 32 государств, включая США и Великобританию. Иностранные военные отрабатывают большой спектр задач, в том числе у границ Крыма.