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Посол Чехии вызван в МИД России

  /   Обновлено: 01 июля 2021 16:04
Политика
Посол Чехии вызван в МИД России
pixabay.com

Москва, 1 июля. Посол Чехии Витезслав Пивонька вызван в МИД России в связи с претензиями Праги по взрывам во Врбетице, сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Чешская сторона подозревает Москву в "причастности" к взрывам на военных складах в деревне Врбетице. Ранее дипломатическое ведомство Чехии вручило российскому послу ноту с требованием компенсации в размере 650 млн крон (около 30 млн долларов).

«Предложение чешской стороны о проведении обсуждения ее претензии мы, конечно, рассматриваем как неприемлемые», — заявила Захарова на своем еженедельном брифинге.

Дипломат назвала претензии Чехии политизированной возней и добавила, что Россия намерена изложить свое отношение к инциденту лично Пивоньке.

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