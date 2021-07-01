Посол Чехии вызван в МИД России

Москва, 1 июля. Посол Чехии Витезслав Пивонька вызван в МИД России в связи с претензиями Праги по взрывам во Врбетице, сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Чешская сторона подозревает Москву в "причастности" к взрывам на военных складах в деревне Врбетице. Ранее дипломатическое ведомство Чехии вручило российскому послу ноту с требованием компенсации в размере 650 млн крон (около 30 млн долларов).

«Предложение чешской стороны о проведении обсуждения ее претензии мы, конечно, рассматриваем как неприемлемые», — заявила Захарова на своем еженедельном брифинге.

Дипломат назвала претензии Чехии политизированной возней и добавила, что Россия намерена изложить свое отношение к инциденту лично Пивоньке.