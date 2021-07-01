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«Мечта всей жизни»: Норкин рассказал о просьбе Винокура к Путину
Политика
«Мечта всей жизни»: Норкин рассказал о просьбе Винокура к Путину
instagram.com  /  @vladimir_vinokur

Москва, 1 июля. Известный шоумен и телеведущий Андрей Норкин в эфире «Места встречи» сообщил о невысказанной просьбе артиста Владимира Винокура к президенту России Владимиру Путину.

Очередной выпуск политического ток-шоу состоялся после прямой линии главы государства, которая прошла 30 июня. Телеведущий обычно завершает программу анекдотом. Однако в этот раз Норкин рассказал необычную историю.

По словам ведущего, когда все СМИ сообщали о возможности задать вопрос президенту, Винокур прислал журналисту сообщение. Норкин поделился его содержимым.

«Он пишет, что мечтой всей его жизни было служить во МХАТе. И он хотел спросить президента, можно ли ему пойти работать в этот театр», — рассказал шоумен.

Владимир Путин в 18-й раз пообщался с согражданами в формате прямой линии. В прошлом году мероприятие не состоялось из-за пандемии коронавируса. В этом году россияне воспользовались приложением «Москва-Путину», чтобы прислать актуальные вопросы в формате видео, аудио или текста.

Прошлая шутка Норкина посвящалась новым антикоронавирусным правилам, которые вводят в регионах России. Телеведущий рассказал анекдот про QR-код и посетителя ресторана на фоне новых условий посещения общепита.

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путин норкин винокур
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