Захарова назвала фантасмагорией претензии Чехии к России по Врбетице

Москва, 1 июля. Претензии Чехии к России в связи со взрывами во Врбетице являются абсурдом. Такое мнение в четверг высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Согласно заявлению Захаровой, требования выплатить компенсацию, которые Прага предъявляет Москве, сравнимы с фантасмагорией. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков высказался о позиции властей Чехии касаемо дела о взрывах на складах с боеприпасами во Врбетице. Как ранее отметил пресс-секретарь российского лидера, риторика официальной Праги трудно поддается анализу.