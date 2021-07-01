Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 июля 16:28
16:27
Общество
Очевидцы сообщают о выпавшем снеге на Чукотке
16:26
Политика
Иностранцы поддержали ответ Захаровой на претензии Чехии по Врбетице
16:24
Армия
Опубликовано видео выхода на боевое патрулирование "Ярсов" в Ивановской области
16:24
Общество
Скромно и со вкусом: как отметят День Республики Алтай в 2021 году
16:17
Общество
Нечем дышать: жители села под Тулой страдают от близости птицефабрики
16:16
Армия
Опубликовано видео штурма водных препятствий экипажами БМП-2 и МТ-ЛБ ВВО в Бурятии
16:16
Общество
Глава Сакского района покинул свою должность после встречи с Аксеновым
16:15
Экономика
«Газпром» за полгода нарастил экспорт газа до рекордных показателей
16:14
Экономика
Концерн Volkswagen презентовал спортивную версию Polo GTI
16:12
Происшествия
Москвич выбросил кота с 17-го этажа на глазах у ребенка
Все новости

Захарова назвала фантасмагорией претензии Чехии к России по Врбетице

  /   Обновлено: 01 июля 2021 15:58
Политика
Захарова назвала фантасмагорией претензии Чехии к России по Врбетице
Telegram  /  Мария Захарова

Москва, 1 июля. Претензии Чехии к России в связи со взрывами во Врбетице являются абсурдом. Такое мнение в четверг высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Согласно заявлению Захаровой, требования выплатить компенсацию, которые Прага предъявляет Москве, сравнимы с фантасмагорией. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков высказался о позиции властей Чехии касаемо дела о взрывах на складах с боеприпасами во Врбетице. Как ранее отметил пресс-секретарь российского лидера, риторика официальной Праги трудно поддается анализу.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Захарова назвала фантасмагорией претензии Чехии к России по Врбетице
захарова чехия врбетице
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru