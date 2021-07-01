Лукашенко призвал повышать инновационный потенциал России и Белоруссии

Минск, 1 июля. Белорусский лидер Александр Лукашенко считает внедрение инноваций необходимым для обеспечения конкурентоспособности Союзного государства.

Соответствующее заявление он сделал, принимая участие в пленарном заседании VIII Форума регионов Беларуси и России.

«В реальном производственном секторе наших экономик, к сожалению, доля высокотехнологичных производств, динамика ее роста крайне недостаточны», — передает «Белта» слова Лукашенко.

Президент предложил развивать цифровые платформы и по возможности диджитализировать традиционные рынки и отрасли — это пойдет на пользу как РФ, так и Белоруссии.

Одним из главных приоритетов для Союзного государства должна стать молодежная политика, воспитание творцов и патриотов, которые связывают свою судьбу с родиной, отметил ранее Лукашенко.

Посол Белоруссии в Москве Владимир Семашко сообщил, что углубленная интеграция с РФ завершится к 1 января 2022 года. Однако некоторые эксперты сомневаются, что это произойдет к указанной дате, пишет INFOX.