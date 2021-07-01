Презентация нового электропоезда «Иволга 3.0» состоялась в Москве

Транспортное средство является многофункциональным и может служить для городских, пригородных и межрегиональных перевозок.

Разработка отличается не только ярким и стильным дизайном, но и усовершенствованными функциями. Скорость достигает 160 км/ч, двери расширены до 140 см, а изменение направления достигается меньше, чем за две минуты.

Одно из главных достоинств «Иволги 3.0» — это полностью российская разработка. Машину спроектировали на Тверском вагоностроительном заводе, который входит в «Трансмашхолдинг». Сообщается, что для выпуска электропоезда предприятие произвело комплектующие на 15,3 млрд рублей.

Новая разработка примечательна как техническими характеристиками, так и сервисами для пассажиров. Для улучшения комфортабельности было учтено все: от количества посадочных мест до крючков для сумок.

Также электропоезд идет на встречу любителем гаджетов. У каждого сидения теперь есть разъемы USB и Type C. Кроме мобильных девайсов в «Иволге 3.0» можно будет зарядить даже электросамокат. А для велосипедистов теперь организованы специальные стоянки.

Протяженность транспортного средства будет варьироваться от 4 до 12 вагонов. Напомним, что первая модель «Иволги» появилась на Московской железной дороге в 2017 году, а в 2019 она уже стала частью системы МЦД.