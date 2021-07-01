Сазыкина обвинила Малахова в лицемерии после эфира о вдове Олега Яковлева

Москва, 1 июля. Продюсер Олеся Сазыкина вступилась за вдову экс-солиста группы «Иванушки International» Олега Яковлева Александру Куцевол, которую на телевидении обвинили в мошенничестве.

Спустя четыре года после смерти популярного исполнителя его сожительница в очередной раз оказалась в центре скандала. На этот раз в программе «Прямой эфир» с Андреем Малаховым гражданскую жену Яковлева обвинили в мошенничестве по отношению к жительнице Красноярска. В студии заявили, что Куцевол якобы пыталась взять кредит на пенсионерку.

Некоторые гости программы принялись заочно осуждать Куцевол, которая не пришла на шоу, однако нашлись и защитники. Среди них выступила продюсер Сазыкина, осудившая ведущего за бездоказательные обвинения.

«Сильных людей всегда называют либо убийцами, либо мошенниками, либо психически больными. Саше на программе было предъявлено громкое обвинение. Но с таким же успехом Куцевол может сказать, что Андрей Малахов до нее домогался. Тут тоже доказательств ноль», — заявила продюсер в интервью «Собеседнику».

Сазыкина заявила, что Малахов пытается сделать все, чтобы завлечь вдову Яковлева в студию. Она уверена, будь Куцевол состоятельной и популярной женщиной, то телеведущий вел бы себя куда осмотрительнее, поскольку ему присуще лицемерие.

«Понимаете, если бы Куцевол была любовницей или дочерью какого-нибудь влиятельного бизнесмена, Малахов бы к ней подлизывался. Он страшный лицемер, всегда понимает, где он может выиграть, а где проиграть», — заявила собеседница издания.

Гражданская жена покойного Яковлева не признает свою вину и заявляет, что для выдвижения каких-то обвинения в ее адрес сначала необходимо представить хорошую доказательную базу. Яковлев скончался 29 июня 2017 года.