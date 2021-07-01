Песков объяснил, почему на сегодняшний день невозможна большая война

Москва, 1 июля. Полноценный мировой вооруженный конфликт на данный момент невозможен благодаря сохранению ядерного паритета, заявил пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков.

Кроме этого, РФ приняла необходимые меры по защите страны от намерений США нарушить ядерный паритет или нанести опережающий удар. Невозможность начала большой войны подтвердил и президент России Владимир Путин во время прямой линии, отметил Песков во время интервью Первому каналу.

Ранее сообщалось, что в ходе прямой линии 30 июня российский лидер ответил на 68 вопросов от жителей страны. Всего эфир длился три часа 42 минуты, во время него поднимались различные темы, включая коронавирус, вакцинацию и ряд экономических вопросов.