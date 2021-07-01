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Песков объяснил, почему на сегодняшний день невозможна большая война

  /   Обновлено: 01 июля 2021 16:06
Армия
Песков объяснил, почему на сегодняшний день невозможна большая война
kremlin.ru

Москва, 1 июля. Полноценный мировой вооруженный конфликт на данный момент невозможен благодаря сохранению ядерного паритета, заявил пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков.

Кроме этого, РФ приняла необходимые меры по защите страны от намерений США нарушить ядерный паритет или нанести опережающий удар. Невозможность начала большой войны подтвердил и президент России Владимир Путин во время прямой линии, отметил Песков во время интервью Первому каналу.

Ранее сообщалось, что в ходе прямой линии 30 июня российский лидер ответил на 68 вопросов от жителей страны. Всего эфир длился три часа 42 минуты, во время него поднимались различные темы, включая коронавирус, вакцинацию и ряд экономических вопросов.

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песков мировая война ядерный паритет
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