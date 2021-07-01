Мясников объяснил, как защититься от коронавирусной инфекции

Москва, 1 июля. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, как от коронавируса может защититься непривитый человек. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

По словам Мясникова, перчатки не имеют отношения к профилактике COVID-19. Он отметил, что маской вирус также не остановить. Специалист подчеркнул, что основной путь передачи коронавируса — не воздушно-капельный, а аэрозольный. Вирус передается с дыханием, добавил медик.

Телеведущий сообщил, что не каждый может соблюдать социальную дистанцию, а также игнорировать закрытые места скопления людей, включая общественный транспорт. Не у каждого есть личный автомобиль, прокомментировал он.

Мясников отметил, что в данный момент универсальным средством немедленной профилактики коронавируса являются интерфероны в каплях. Он заявил, что интерферон-гамма — это важнейшая часть врожденного иммунитета, а также местного иммунитета мукозальных мембран носоглотки. Средство не имеет противопоказаний и начиная работать сразу при применении, подчеркнул специалист.

Доктор и телеведущий Александр Мясников ранее рассказал о создании универсальной вакцины от коронавирусов. По его словам, люди страдали от коронавирусов еще до пандемии COVID-19.