Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 июля 16:27
16:26
Политика
Иностранцы поддержали ответ Захаровой на претензии Чехии по Врбетице
16:24
Армия
Опубликовано видео выхода на боевое патрулирование "Ярсов" в Ивановской области
16:24
Общество
Скромно и со вкусом: как отметят День Республики Алтай в 2021 году
16:17
Общество
Нечем дышать: жители села под Тулой страдают от близости птицефабрики
16:16
Армия
Опубликовано видео штурма водных препятствий экипажами БМП-2 и МТ-ЛБ ВВО в Бурятии
16:16
Общество
Глава Сакского района покинул свою должность после встречи с Аксеновым
16:15
Экономика
«Газпром» за полгода нарастил экспорт газа до рекордных показателей
16:14
Экономика
Концерн Volkswagen презентовал спортивную версию Polo GTI
16:12
Происшествия
Москвич выбросил кота с 17-го этажа на глазах у ребенка
16:08
Армия
С космодрома Восточный запустили ракету «Союз-2.1б» со спутниками OneWeb
Все новости

Полицейские проводят операцию «Мак» на территории Севастополя

  /   Обновлено: 01 июля 2021 15:39
Происшествия
Полицейские проводят операцию «Мак» на территории Севастополя
35.мвд.рф  /  Пресс-служба УМВД России по Вологодской области

Севастополь, 1 июля. Сотрудники полиции по контролю за оборотом наркотиков организовали антинаркотическое мероприятие «Мак» в Севастополе.

Стражи порядка проводят операцию, цель которой — профилактика, выявление и пресечение фактов незаконного оборота наркотиков, в том числе — уничтожение незаконных посевов и очагов дикорастущей конопли, сообщает пресс-служба УМВД.

Правоохранители, в том числе, обследовали воинские части, расположенные в городе, а также прилегающие к ним территории. Также полицейские провели беседы с солдатами и напомнили об ответственности за распространение наркотиков. Они призвали обращаться по таким фактам по телефону 102.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Полицейские проводят операцию «Мак» на территории Севастополя
полиция наркотики севастополь
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru