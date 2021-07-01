Полицейские проводят операцию «Мак» на территории Севастополя

Севастополь, 1 июля. Сотрудники полиции по контролю за оборотом наркотиков организовали антинаркотическое мероприятие «Мак» в Севастополе.

Стражи порядка проводят операцию, цель которой — профилактика, выявление и пресечение фактов незаконного оборота наркотиков, в том числе — уничтожение незаконных посевов и очагов дикорастущей конопли, сообщает пресс-служба УМВД.

Правоохранители, в том числе, обследовали воинские части, расположенные в городе, а также прилегающие к ним территории. Также полицейские провели беседы с солдатами и напомнили об ответственности за распространение наркотиков. Они призвали обращаться по таким фактам по телефону 102.