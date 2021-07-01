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Эксперты Gracenote оценили шансы Украины победить на Евро-2020
Евро 2020
Эксперты Gracenote оценили шансы Украины победить на Евро-2020
Global Look Press  /  Razvan Pasarica/SPORT PICTURES v

Киев, 1 июля. Журналисты портала Gracenote оценили шансы украинской национальной команды на победу на чемпионате Европы по футболу.

Сборная Украины впервые в истории сыграет в четвертьфинале континентального футбольного первенства. Матч против Англии команда Андрея Шевченко проведет 3 июля. В преддверии плей-офф Евро-2020 портал Gracenote оценил шансы сборной Украины на победу в турнире. По мнению экспертов, команда Шевченко является главным андердогом континентального первенства. Gracenote оценил шансы на победу сборной Украины в 3,9%.

Главным фаворитом Евро-2020 эксперты назвали английскую национальную команду. Ее шансы оценили в 26,5%. Эксперты отметили, что английской сборной повезло с жеребьевкой. Более того, в случае выхода в следующий раунд оставшиеся матчи подопечные Гарета Саутгейта проведут в Лондоне.

Ранее россиянина Сергея Карасева назначили резервным судьей четвертьфинального матча Евро-2020. Об этом проинформировала пресс-служба УЕФА.

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