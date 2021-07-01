Эксперт Зыков: Закон об IT-компаниях в РФ заставит страдать американские корпорации

Только «удар рублем» может заставить американские IT-компании пойти навстречу законодательству РФ. Об этом ФАН заявил директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков. Так он прокомментировал подписанный президентом закон, согласно которому иностранным корпорациям, отказавшимся открыть свои представительства в нашей стране, будет запрещено размещать рекламу на своих ресурсах.

Эксперт напомнил, что российские власти пытались договориться с Facebook и Instagram уже много лет. С 2015 года эти компании не выполняют требования нашего закона по регистрации в качестве организатора распространения информации (ОРИ) и переноса в Россию серверов с персональными данными граждан. За это им изначально грозила блокировка, но после закон смягчили, добавив туда штрафные санкции. Однако американские IT-гиганты показательно не выплачивали многомиллионные штрафы, которые были им присуждены.

«Были нужны новые и эффективные меры, — подчеркнул собеседник ФАН. — Идею подкинула Турция, в которой все зарубежные IT-корпорации были обязаны зарегистрировать свое юрлицо. Но нужно понимать, что регистрации юрлица недостаточно, нужно полноценное представительство. Например, у Google крайне странный подход, так как у компании есть юридическое лицо в России, но если дело касается каких-то наказаний, то обратившихся отсылают в Америку».

По словам Зыкова, подписанный президентом РФ закон, запрещающий российским гражданам или бизнесу размещать на иностранных площадках без представительства рекламу, — правильная норма.

«Единственный механизм воздействия на корпорации — удар рублем, — заявил эксперт. — Мы их не можем оштрафовать, поскольку они показательно не выплачивают деньги. Значит мы будем заходить с другой стороны, фактически лишая рекламных денег, а следовательно и стимула находиться на территории Российской Федерации».

ФБА «Экономика сегодня» /

Директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров добавил, что несмотря на правильность самой меры, новый закон несколько недоработан.

«Необходимо понимать, что есть несколько видов рекламы, — пояснил свою позицию собеседник агентства. — Она может размещаться через официальные кабинеты или быть прямой, когда бизнес или частные лица договариваются с блогерами или с их представителями. С такой рекламы иностранные корпорации не получают денег. Сейчас, если не будет зарегистрировано юрлицо, то любая реклама будет запрещена. Это не очень правильно, потому что мы фактически наказываем не только американские корпорации, но еще и российский бизнес, который лишается возможности получать доступ к нужной аудитории».

По словам Зыкова, также непонятно, как быть тем людям, которые уже внесли деньги в рекламный кабинет.

«Будет ли кто-то компенсировать деньги, которые останутся на счету? — интересуется эксперт. — Вопросов к данной инициативе очень много, пока она не до конца, к сожалению, продумана с точки зрения профессионального сообщества и бизнеса».

IT-специалист выразил надежду, что иностранные корпорации согласятся на требования России, так как они уже пошли навстречу аналогичному закону в Турции.

«Хочется верить, что бизнес — все-таки не про политику и что компании будут руководствоваться здравым смыслом и законами, принятыми на территории РФ, — заключил эксперт. — Мы также надеемся, что как только у американских корпораций появятся юрлица в нашей стране, у российского сообщества будет возможность защищать свои права в юридической плоскости. До этого компании могли творить абсолютно любой беспредел, и судиться с ними было практически невозможно. Сейчас у пользователей появилась возможность отстаивать свои права и интересы в рамках российского законодательства в российских судах».

Напомним, что 1 июля Владимир Путин подписал закон, согласно которому интернет-компании с суточной аудиторией более 500 тысяч пользователей должны будут открывать свои представительства в РФ.