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Кошки и собаки могут заразиться коронавирусом от своих хозяев
Общество
Кошки и собаки могут заразиться коронавирусом от своих хозяев
pixabay.com

Торонто, 1 июля. Люди могут передавать коронавирус нового типа своим домашним животным. Об этом стало известно из нового исследования.

Специалисты представили новую работу в ходе Европейского конгресса по клинической микробиологии и инфекционным заболеваниям (ECCMID). Они сообщили, что кошки могут заразиться COVID-19, если часто спят на кровати своего хозяина. Здоровье кошек и собак пациентов, перенесших коронавирус, изучала профессор ветеринарной патологии Университета Гвельфа в Канаде Дороти Бьенцле и ее коллеги.

Всего в исследовании приняли участие 48 кошек и 54 собаки из 77 семей. Их проверили на наличие антител к коронавирусу. Таким же образом протестировали 75 собак и кошек из приюта, а также 75 бездомных животных. Положительный тест на антитела подтвердился у 67% домашних кошек и 43% домашних собак, что подтверждало наличие коронавируса. При этом антитела были лишь у 9% животных из приюта и у 3% бездомных кошек.

Ранее россиянам рассказали, как отличить коронавирус от простуды. Обычная простуда редко сопровождается чувством ломоты в теле, что часто наблюдается при гриппе или COVID-19.

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животные коронавирус антитела
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