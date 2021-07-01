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Российский диетолог назвал самые полезные летние ягоды
Общество
Российский диетолог назвал самые полезные летние ягоды
pixabay.com

Москва, 1 июля. Употребление летних ягод способствует поддержанию здорового состояния организма. Диетолог Елена Соломатина назвала самые полезные из них.

Голубика и черника являются самыми полезными ягодами летнего сезона. Об этом в беседе с изданием kp.ru рассказала диетолог, эксперт в области здорового питания Елена Соломатина.

По словам медицинского специалиста, эти ягоды отличаются большим количеством витамина С, витаминов группы В, калия и магния в их химическом составе. Кроме того, ягоды обладают антиоксидантными свойствами. Благодаря этому они оказывают положительное влияние на здоровье сосудов и кожного покрова. Ягоды несут пользу и в жаркую погоду, что связано с их низкой калорийностью.

Ягоды пользуются большим спросом среди россиян. Как сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня», на проведенных в Московской области ярмарках они стали одним из основных товаров.

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