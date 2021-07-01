Зеленскому пришлось оправдываться после слов Путина о внешнем контроле над Украиной

Киев, 1 июля. Президент Украины Владимир Зеленский назвал пропагандистской мантрой слова российского коллеги Владимира Путина о внешнем управлении страной.

Как считает Зеленский, высказывания Путина об Украине нужны для «внутреннего потребителя».

«Киев решает свои задачи по реальным вопросам самостоятельно, а не с помощью теневых посредников, которые сейчас находятся под домашним арестом или в розыске», — высказался Зеленский.

Президент Украины добавил, что слова Путина не соответствуют реальности, а международная субъективность страны серьезно усилилась. Он напомнил, что тема Украины вскользь упоминалась на саммите Россия — США. По мнению Зеленского, Вашингтон провел консультации с Киевом перед встречей Путина и Байдена. Именно тогда, считает Зеленский, США согласовали свою позицию с Украиной и затем публично ее озвучили.

Ранее Зеленский вопреки словам Путина заявил, что русские и украинцы не являются одним народом. Политический обозреватель Владимир Корнилов считает, что глава украинского государства не очень знаком с историей, если делает подобного рода умозаключения.