Оборот товаров с поддельной маркировкой стал уголовно наказуемым в России

, 1 июля. Президент РФ Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за оборот товаров с поддельной маркировкой.

Если ущерб превысит 400 тыс. рублей, для нарушителей предусмотрены штраф до 300 тыс. рублей или принудительные работы сроком до трех лет, либо штраф до 80 тыс. рублей и до трех лет заключения под стражу.

Если действует группа по предварительному сговору, фигурантам грозит штраф от 100 до 300 тыс. рублей или до четырех лет принудительных работ, либо до четырех лет лишения свободы со штрафом до 100 тыс. рублей.

Если организованная группа превысила ущерб в 1,5 млн рублей — нарушителей ждет штраф в 200–500 тыс. рублей, либо до пяти лет принудительных работ, либо до шести лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей.

Правительство изменит порядок распределения незарегистрированных лекарств для пациентов с неврологическими и иными заболеваниями, сообщал ФАН. Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами в режиме видеоконференции рассказал о соответствующем решении.