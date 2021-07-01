Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 июля 16:26
16:26
Политика
Иностранцы поддержали ответ Захаровой на претензии Чехии по Врбетице
16:24
Армия
Опубликовано видео выхода на боевое патрулирование "Ярсов" в Ивановской области
16:24
Общество
Скромно и со вкусом: как отметят День Республики Алтай в 2021 году
16:17
Общество
Нечем дышать: жители села под Тулой страдают от близости птицефабрики
16:16
Армия
Опубликовано видео штурма водных препятствий экипажами БМП-2 и МТ-ЛБ ВВО в Бурятии
16:16
Общество
Глава Сакского района покинул свою должность после встречи с Аксеновым
16:15
Экономика
«Газпром» за полгода нарастил экспорт газа до рекордных показателей
16:14
Экономика
Концерн Volkswagen презентовал спортивную версию Polo GTI
16:12
Происшествия
Москвич выбросил кота с 17-го этажа на глазах у ребенка
16:08
Армия
С космодрома Восточный запустили ракету «Союз-2.1б» со спутниками OneWeb
Все новости

Более 60% жителей Сочи будут вакцинированы от коронавируса до конца лета

  /   Обновлено: 01 июля 2021 15:49
Общество
Более 60% жителей Сочи будут вакцинированы от коронавируса до конца лета
минкурортов Краснодарского края  / 

Вакцинация от COVID-19 на главном российском курорте идет ускоренными темпами. Поставить прививку может любой желающий, в том числе и туристы из других регионов.

Главный врач сочинской городской поликлиники №1 Кирилл Гордон рассказал ФАН о том, что в настоящий момент около 25% работников санаторно-курортной отрасли защищены от коронавируса прививкой. Однако, согласно требованию главного санитарного врача Краснодарского края, через иммунизацию должны пройти 60% сотрудников индустрии гостеприимства. Первый компонент они должны получить до 23 июля, второй — месяцем позже.

Профессор Гордон утверждает, что темпы вакцинации в Сочи выросли кратно. До выхода постановления об обязательности вакцинации в городе в среднем в день прививалось порядка 700 человек, теперь — свыше 1800 человек в день.

«30 июня прививку поставили 3364 человека, если продолжить вакцинацию в таком темпе, то к концу лета возможно достигнуть необходимого показателя — 60% от взрослого населения», — рассказал Кирилл Гордон.

Специалист отмечает, что вакцинироваться в Сочи могут туристы из других регионов. Это может быть как первая, так и вторая прививка. Однако медики рекомендуют ставить оба компонента в одном месте. Это поможет избежать технических накладок при обновлении информации на Госуслугах.

Более 60% жителей Сочи будут вакцинированы от коронавируса до конца лета
Федеральное агентство новостей  / 

Суммарно в Сочи вакцинации подлежат почти 249 тысяч человек, по последним данным привиты без малого 68 тысяч, это — более 27%. Самые ответственные граждане проживают в Центральном районе, меньше всего прививаются жители Хостинского района.

По всему городу открыто 27 пунктов вакцинации. При необходимости могут развернуть дополнительные.

Некоторое время назад была информация, что в регионе не осталось вакцины, проблемы с ее наличием наблюдались не только в Краснодарском крае, но и других регионах России. Однако они оказались незначительными.

«В настоящее время перебоев с поставкой вакцины нет. Вакцина поступает в Сочи в достаточном количестве согласно заявкам лечебно-профилактических учреждений, осуществляющих вакцинацию. Так вчера в город поступили восемь тысяч доз вакцин. Завра ожидается еще 15 тысяч», — сообщил Кирилл Гордон.

Ранее ФАН сообщал, что массовой аннуляции бронирований на отдых в Сочи пока не наблюдается. При этом на главном российском курорте в ближайшее время откроют первый свободный от коронавируса пляж.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Более 60% жителей Сочи будут вакцинированы от коронавируса до конца лета
сочи вакцина коронавирус
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru