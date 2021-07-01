Более 60% жителей Сочи будут вакцинированы от коронавируса до конца лета

Вакцинация от COVID-19 на главном российском курорте идет ускоренными темпами. Поставить прививку может любой желающий, в том числе и туристы из других регионов.

Главный врач сочинской городской поликлиники №1 Кирилл Гордон рассказал ФАН о том, что в настоящий момент около 25% работников санаторно-курортной отрасли защищены от коронавируса прививкой. Однако, согласно требованию главного санитарного врача Краснодарского края, через иммунизацию должны пройти 60% сотрудников индустрии гостеприимства. Первый компонент они должны получить до 23 июля, второй — месяцем позже.

Профессор Гордон утверждает, что темпы вакцинации в Сочи выросли кратно. До выхода постановления об обязательности вакцинации в городе в среднем в день прививалось порядка 700 человек, теперь — свыше 1800 человек в день.

«30 июня прививку поставили 3364 человека, если продолжить вакцинацию в таком темпе, то к концу лета возможно достигнуть необходимого показателя — 60% от взрослого населения», — рассказал Кирилл Гордон.

Специалист отмечает, что вакцинироваться в Сочи могут туристы из других регионов. Это может быть как первая, так и вторая прививка. Однако медики рекомендуют ставить оба компонента в одном месте. Это поможет избежать технических накладок при обновлении информации на Госуслугах.

Федеральное агентство новостей /

Суммарно в Сочи вакцинации подлежат почти 249 тысяч человек, по последним данным привиты без малого 68 тысяч, это — более 27%. Самые ответственные граждане проживают в Центральном районе, меньше всего прививаются жители Хостинского района.

По всему городу открыто 27 пунктов вакцинации. При необходимости могут развернуть дополнительные.

Некоторое время назад была информация, что в регионе не осталось вакцины, проблемы с ее наличием наблюдались не только в Краснодарском крае, но и других регионах России. Однако они оказались незначительными.

«В настоящее время перебоев с поставкой вакцины нет. Вакцина поступает в Сочи в достаточном количестве согласно заявкам лечебно-профилактических учреждений, осуществляющих вакцинацию. Так вчера в город поступили восемь тысяч доз вакцин. Завра ожидается еще 15 тысяч», — сообщил Кирилл Гордон.

Ранее ФАН сообщал, что массовой аннуляции бронирований на отдых в Сочи пока не наблюдается. При этом на главном российском курорте в ближайшее время откроют первый свободный от коронавируса пляж.